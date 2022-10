Carcedo: "Trabajamos bien, lo importante es que no nos desviemos de este camino"

Para Juan Carlos Carcedo, el viaje a Tenerife es un día más en la oficina. Su impertérrito talante no varía ni aunque hayan pasado 12 jornadas, su Real Zaragoza esté en el abismo a un solo punto de la zona de descenso, apenas haya ganado 3 partidos y su producción goleadora sea ínfima, de solo 7 tantos. La rueda de prensa previa al viaje a Canarias, este jueves, tiene un 90 por ciento de lugares comunes con la de hace un mes y un 75 por ciento de las que dio al inicio del torneo en agosto. Es Carcedo en estado puro. Robótico.

"Estamos con mucho ánimo, con muchas ganas. Hemos hablado esta semana de las cosas que hay que corregir y sabemos que tenemos que apretar en Tenerife y no dejar pasar oportunidades. Estos 3 puntos del viernes son muy importantes", empezó diciendo el riojano, dándole al 'play' un día más a su frase manida llena de tópicos atemporales.

Desde la bancada de prensa se le trata con un tacto superlativo. No puede tener nadie queja al respecto. Es el neofútbol, el neoperiodismo. A años luz de lo que, en épocas de normalidad, sería en las complicadas circunstancias deportivas que vuelven a concurrir en el apurado equipo zaragocista en esta campaña 22-23. Se le pidió a Carcedo un calificativo para su negativa dinámica en el primer cuarto de temporada. Y respondió así: "Con algún punto más, estaríamos mejor en la clasificación y veríamos todo de manera diferente. Estamos dejando pasar puntos y somos conscientes de ello. En Tenerife tenemos que ser capaces de puntuar y, si es posible, traernos los tres puntos". Es el modo de acometer las comparecencias de Carcedo. Actitud de hielo. Tangencial a lo que se le demanda. De Perogrullo las más de las veces. Refractario.

Otra cuestión. Tenerife es el primer partido de tres en apenas siete días naturales, por haber otra jornada intersemanal a continuación. ¿Cómo afronta esta exigencia? El preparador logroñés pasó de puntillas por encima de las brasas. "El primer partido es el más importante. Los demás, ya veremos cómo está la gente para estudiar posibles cambios. Vamos a intentar sacar siempre el mejor equipo, el mejor once posible", fue su aportación, tendente siempre al laconismo.

A Carcedo se le citó el preocupante descenso en la producción ofensiva de su equipo en las últimas cuatro jornadas, donde además de no marcar apenas goles, tampoco tira a portería ni pisa las áreas rivales con veneno. Y así reaccionó: "Es verdad que al principio de liga teníamos bastantes llegadas y ahora, aunque tenemos, no nos están dando de sí para conseguir goles y ganar. Del mismo modo que al principio tuvimos muchos días nuestra portería a cero y ahora nos están haciendo goles todos los partidos. Son cosas que también tenemos que mejorar y somos conscientes de ello". O sea, responder con la misma pregunta, sin bajar ni un centímetro a lo nuclear, al origen del problema y a las soluciones pensadas, si las hay.

Otra pregunta directa: "¿Juan Carlos, cómo estás tú, sientes que el oxígeno se acaba?", se le dijo ante su delicada situación como técnico de un equipo que va cuesta abajo paso a paso. "Estoy con mucha fuerza. Con muchísima ilusión, con la misma con la que habíamos empezado (en verano). Es lo que os comento cada semana. Vemos trabajar a los jugadores y eso nos da fuerza", fue su réplica. Es la pose fija de Carcedo en el día a día. Inmutable.

El preparador blanquillo añadió algún breve detalle en el diálogo posterior con más periodistas. "Creemos que podemos corregir la capacidad goleadora, pero algunas de las bajas nos han hecho daño, como es el caso de Azón, que el año pasado fue el máximo goleador. También echamos en falta a Valentín Vada, que aún no se ha estrenado y contábamos con sus goles", se excusó.

Y, retornando a su situación personal, en serios problemas de estabilidad como entrenador pese a su imagen pétrea, apostilló: "En el día a día, somos muy transparentes y honestos con Raúl (Sanllehí) y Miguel (Torrecilla), hablamos permanentemente. Los jugadores están trabajando bien, tienen nuestra confianza y nosotros la suya. Lo importante es que no nos desviemos de este camino. Si ganamos en Tenerife, la gente aumentará la confianza y nos ayudará a todos".

La rueda de prensa acabó con una última afirmación subjetiva del entrenador que llamó la atención. "Creo que ha habido partidos en los que hemos hecho, por momentos, un buen primer tiempo en Santander, el otro día un buen primer tiempo en Granada... pero necesitamos la constancia de los 90 minutos. Creo que el equipo está obteniendo un buen rendimiento en determinados tramos", aseveró convencido.

Y encontró réplica en la última intervención de la prensa. ¿Está convencido realmente de esa tesis cuando el Zaragoza suma cinco de sus seis partidos fuera de La Romareda sin marcar un solo gol? "Es cierto que estamos carentes en el aspecto ofensivo, pero sí creo que el equipo ha hecho cosas buenas en seguridad defensiva, con una buena circulación de la pelota, con una posesión mediante la que no nos han hecho apenas ocasiones de gol los rivales, el equipo ha estado en una buena dinámica. Claro, si no marcas goles, no puedes ganar los partidos. Ese equilibrio es el que tenemos que encontrar", concluyó sorprendentemente.