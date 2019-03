Pocos exponentes aragoneses como Carlos Clos Gómez en el deporte español. Porque los jueces también son deportistas. Igual los que se visten de corto que los que asisten junto al monitor. Exárbitro de postín, con vitola internacional, Clos fue el elegido por el presidente del Comité Técnico Nacional, Velasco Carballo, como responsable de implementación del VAR en España. Solo Velasco está por encima de Clos. Esa es la trascendencia real de Clos en el fútbol español...

Clos conoce su rol y admite las responsabilidades inherentes a su cargo. "Empecé a pitar muy joven. Siempre he entendido mi labor admitiendo la responsabilidad que conlleva el puesto. Además, me siento un privilegiado. El VAR es un reto precioso, un avance indudable para el fútbol, para el español, en este caso", se arrancó Clos.

En este nuevo camino que se ha iniciado, Clos insistió en la labor de formación. "El año pasado fue en Primera y ahora ya estamos formando en Segunda. Tenemos un gran reto ante nosotros, además de continuar con el de Primera, pues únicamente llevamos un año en ello. Hemos hecho un gran esfuerzo formando a nuestros árbitros, y también dando a conocer a jugadores, entrenadores, a los medios de comunicación. Insisto en que el esfuerzo ha sido grandísimo, pero aún así es complicado porque en competiciones importantes no lleva ni un año", recordó.

El máximo responsable de videoarbitraje en España nos enseñó la nueva perspectiva que la tecnología aporta al fútbol español. "El espaldarazo del VAR llegó con el Mundial de Rusia. Entonces empezamos a entender todos de qué iba esto. Sin embargo, es ahora cuando el aficionado español lo siente en sus carnes, cuando el VAR actúa sobre las acciones de su equipo», advirtió. En este sentido, Clos reiteró las medidas a adoptar. «No podemos cesar en el esfuerzo para que la gente sepa hasta dónde entra y dónde no puede entrar el VAR. Es fundamental el conocimiento de la reglamentación, ver dónde puede ayudar el VAR y dónde no", repitió hasta la saciedad.

Según la reglamentación del videoarbitraje, el VAR solo puede ser utilizado en los supuestos de: gol, penalti, tarjeta roja directa (no así la segunda tarjeta amarilla) y confusión de identidad (cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado del equipo infractor). Además, conviene subrayar que el VAR es un árbitro de máxima categoría que chequea el juego con todas las cámaras de la transmisión televisiva, y que asiste únicamente en caso de que se produzca un error claro y manifiesto. Eso sí, será el árbitro principal el que adopte la decisión definitiva, ya sea con la información del VAR o tras revisar el monitor personalmente.

Dicho todo lo anterior, Clos incidió en un hecho esencial, básico en la correcta interpretación de un jugada sujeta a polémica en un partido de fútbol: "Puede haber un error en un partido de fútbol, pero quizá el protocolo del VAR no permita entrar en esa jugada polémica. El videoarbitraje solo puede entrar en unos casos concretos (los definidos en el párrafo anterior)".

Tras una extraordinaria carrera arbitral, en la que solo le faltó pitar un Mundial, Clos concluye con la misma claridad y determinación que siempre se expresó sobre el campo: "Me siento afortunado. El arbitraje me ha dado mucho. Yo solo he intentado corresponder".