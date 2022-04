SD Ejea femenino: el triunfo del fútbol rural

El reciente ascenso del equipo femenino de la Sociedad Deportiva Ejea a Primera Nacional no es un éxito deportivo más. Es, al mismo tiempo, el triunfo del mundo rural. El conjunto de las Cinco Villas, que entrena Sergio Celemín y que acaba de escalar hasta la tercera categoría del fútbol nacional, está compuesto por 23 jugadoras de la zona.

“Somos un equipo rural, no hay mucho para elegir. Casi todas las jugadoras son de la comarca, excepto dos: una de Calatayud y otra de Brea, que vienen a entrenar los viernes y el fin de semana al partido. Tienen todas un mérito enorme”, asegura el técnico, ligado a la entidad desde hace más de tres décadas.

“De los pueblos a Zaragoza la gente sí que se mueve para jugar, pero de Zaragoza a aquí no quiere venir nadie”, lamenta Celemín, consciente de la enorme dificultad que supone armar un equipo competitivo con esta adversidad. Fruto del ascenso del Ejea, la nómina de equipos aragoneses en Primera Nacional aumenta hasta los cuatro conjuntos: Zaragoza CFF, SD Huesca y Stadium Casablanca completan la representación de la Comunidad.

“Excepto tres jugadoras, las otras 19 es la primera vez que consiguen un ascenso. Están que no caben en sí de alegría”, relata el preparador, que cuenta con una plantilla variada, con edades que oscilan desde los 13 hasta los 34 años. “Aquí no cobra nadie. Llevar un grupo así es complicado, pero lo único que les pido es que exista respeto entre todas”, señala Celemín, al mismo tiempo que destaca la enorme complicidad que reina en el vestuario.

“Nuestro secreto ha sido la diversión y las ganas de aprender de las chicas. Tanto las más jóvenes como las más veteranas aprenden unas de otras. Se llevan muy bien y, como ellas mismas dicen, son una piña”, destaca.

Un sueño para el futuro

De cara al futuro, el deseo de la entidad zaragozana es mantener al equipo en la tercera categoría del fútbol español. Un objetivo ambicioso y difícil, para el que el entrenador espera contar con algún refuerzo de fuera de la comarca. “Me gustaría coger alguna jugadora de fuera”, confiesa Celemín, natural de Tauste, que tampoco podrá contar con las jugadoras menores de 16 años. La normativa obliga a que las futbolistas que compiten en categoría nacional sean mayores de esa edad.

Teresa Ladrero, alcaldesa de Ejea, junto a la plantilla del Ejea femenino en el Ayuntamiento cincovillés. Ayto. Ejea de los Caballeros

“Llevo entrenando desde la temporada 2000-01, he estado con juveniles, infantiles… Ojala podamos conseguir cantera, pero no es sencillo”, revela Celemín, satisfecho por la llegada de 15 niñas de 10 y 11 años que han comenzado a entrenar pocos días después del éxito del primer equipo. “Hay varias argelinas, una ucraniana… estamos empezando desde el principio porque alguna no había jugado nunca antes”, sentencia el técnico.

El Ayuntamiento de Ejea realizó este jueves un reconocimiento a la plantilla y al cuerpo técnico, que fueron recibidos por la alcaldesa Teresa Ladrero. La edil agradeció la "magnífica representación del municipio por todo el territorio", así como "el ejemplo admirable y la gran contribución" que han realizado. Además, Ladrero confirmó que el Consistorio colaborará económicamente con el club el próximo curso.