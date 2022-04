Todos coinciden, el derbi femenino de El Alcoraz es inolvidable

La valoración fue la misma por parte de todos los protagonistas que tuvieron un micrófono o una grabadora delante, por encima del 1-0 que reflejó el marcador en el SD Huesca-Zaragoza CFF B de El Alcoraz, en el que se congregaron 5.768 espectadores al final del partido, lo importante fue el ambiente en una tarde de reivindicación que sirvió para que el fútbol femenino aragonés sacase pecho. “De lo que se trataba era de que todo el mundo disfrutase, para nosotras ha sido muy emocionante desde por la mañana, ha sido una fiesta dentro de un partido”, manifestó el técnico visitante, José Manuel Perna y en términos similares se manifestó su homóloga azulgrana, Verónica Rodríguez: “La victoria es un añadido, lo que se ha vivido aquí ya es ganar. Independientemente del resultado el +3 es para el fútbol aragonés”.

Del mismo modo, el deseo para ambos también fue coincidente. “El año pasado dimos un primer paso con un partido con aforo limitado, este año ha sido otro con el estadio bastante lleno y esperemos que el año que viene se produzca otro punto y seguido”, comentó Rodríguez recordando también a los 700 espectadores que presenciaron la temporada pasada el choque con el Pallejá en la que era la primera vez que El Alcoraz albergaba fútbol femenino. “Tenemos jugadoras de quince y 16 años, es la primera vez que ven un ambiente así, ojalá que un día no sea tan sorprendente porque haya continuidad”, expresó Perna.

Dos de las protagonistas antes y durante el partido fueron las capitanas azulgranas Beatriz Lacaba, ‘Totti’ y Laura Salinas, que cuelgan las botas tras una larga trayectoria y que fueron homenajeadas. “Ha sido impresionante, un sueño hecho realidad que no esperaba vivir”, reconoció la primera quien en la vuelta que todas las jugadoras dieron al estadio dio “hasta las zapatillas”. Para Salinas, todo fue “perfecto”: “El escenario ha sido perfecto, las compañeras también, jugar y acabar mi carrera aquí es perfecto”.

Más información El Alcoraz vibra con la fiesta del fútbol femenino aragonés

Ambas pronosticaron un buen futuro para la sección femenina de la SD Huesca. “Esto es un proyecto ilusionante dentro de un club que apuesta por las mujeres y que lo tiene todo profesionalizado, el trabajo se va a notar y dentro de poco veremos al Huesca arriba”, expuso Totti. Salinas también indicó que en cuanto al crecimiento del Huesca le queda “mucho por ver”.

“Ha sido una semana bastante intensa porque no podía dejar de pensar en lo que iba a pasar. Ya en el vestuario cuando me estaba cambiando he empezado a recordar cuando con cinco años empecé a jugar con los chicos y todo lo vivido después”, rememoró Totti. Salinas agradeció el apoyo “de la familia y los amigos”. “Doy las gracias al fútbol, al deporte que te enseña valores fundamentales para la vida”, añadió.