Eriksen: vuelta al terreno de juego tras sufrir un paro cardíaco en la última Eurocopa

La lucha de Christian Eriksen por volver a la vida y a su profesión culminó este sábado con su esperado regreso a los terrenos de juego. El centrocampista danés, que tuvo en vilo a todo el fútbol mundial durante la pasada Eurocopa al sufrir un paro cardíaco, ya es otra vez futbolista. Corría el minuto 52 del encuentro de la Premier League que enfrentaba al Brentford con el Newcastle y con 0-2 en el electrónico cuando el nórdico se incorporaba en sustitución de su compañero Mathias Jensen. Un acontecimiento muy celebrado con el que ponía fin a ocho meses alejado de la competición oficial.

Lejano queda ya aquel Dinamarca-Finlandia disputado el 12 de junio de 2021 en el que el fútbol quedó en un segundo plano. Todas las miradas apuntaban a la salud del jugador natural de Middelfart después de que cayera desplomado sobre el césped del Parken de Copenhague. Tras sufrir un susto de muerte, los médicos consiguieron estabilizar en el hospital a Eriksen, al que se le implantó un desfibrilador cardíaco para corregir el ritmo de los latidos de su corazón y evitar que volviese a sufrir un síncope.

Tras dejar la liga italiana

En estos ocho meses de feliz recuperación, Eriksen ha pasado por multitud de fases, teniendo que abandonar el Inter de Milán el pasado verano porque la Federación Italiana no permite que ningún futbolista que lleve un desfibrilador juegue en la Serie A. Un mazazo, si bien no iba a suponer el final de su carrera deportiva. Entrado ya 2022 y con el mercado invernal contando sus últimas horas para el cierre, al danés se le habría la puerta del Brentford de la Premier League.

La victoria volaba este sábado del Brentford Community Stadium. Los tres puntos viajaban hasta Newcastle, pero ni mucho menos eso iba a deslucir la noticia de la jornada. Lo más importante ya se había cumplido; Eriksen volvía a pisar la hierba para competir después de un duro período en el que el centrocampista no ha parado hasta volver a hacer lo que parecía casi imposible cuando cayó desplomado en aquel Dinamarca-Finlandia de la última Eurocopa.