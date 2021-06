Los aragoneses de Segunda RFEF competirán contra el Numancia y equipos catalanes y baleares

Los seis equipos aragoneses que competirán la próxima temporada en la Segunda RFEF, una de las nuevas categorías surgidas de la reestructuración de la vieja Segunda B, ya conocen sus otros 12 rivales. Brea, Ebro, Ejea, Tarazona, Huesca B y Teruel competirán en el grupo III, compuesto por equipos de Cataluña, Baleares y el Numancia como representante soriano.

En la configuración de los grupos se han seguidos criterios de proximidad geográfica y vertebración de la red de transporte con la idea de facilitar los viajes. Aunque, en general, se han agrupado los equipos en función de su federación territorial, en Castilla y León se han disgregados los clubes, incluyendo al Numancia, como antiguamente, en el paquete de equipos aragoneses.

El Numancia será así uno de los rivales más potentes y poderosos del grupo. Después de descender en la campaña 19-20, en la temporada recién concluida no ha conseguido ni el ascenso a Segunda ni una plaza en la nueva Primera RFEF.

El Lleida, por su parte, será la referencia dentro de los rivales catalanes, una nómina con Prat, Cerdanyola, Europa, Badalona, Terrassa y Espanyol B. Los conjuntos aragoneses deberá efectuar cuatro viajes a Baleares para enfrentarse al Ibiza Islas Pitiusas, el Andratx, el Peña Deportiva y el Formentera.

En resumen, un grupo complicado, con la presencia de los equipos catalanes y el Numancia especialmente en el que riesgo lo ponen las cinco plazas de descenso directo por grupo.

Será una categoría muy exigente, con cierta trampa, en la que habrá cinco descensos directos por grupo, más un ‘playout’ para evitarlo que jugarán los cuatro peores sextos clasificados por la cola (13º) en una sede neutral. De estas eliminatorias saldrán otros dos equipos descendidos más a Tercera RFEF. En resumen, los equipos aragoneses se enfrentarán a la amenaza de seis posiciones de descenso de 18 totales.

Para el ascenso a Primera RFEF, tendrán billete directo los campeones de cada uno de los cinco grupos. Y del segundo clasificado al quinto jugarán un ‘playoff’ en sede neutral mezclándose y cruzándose con los de otros grupos. De estas eliminatorias, saldrán las otras cinco plazas de ascenso. En total, subirán diez equipos a Primera RFEF, cinco vía liga regular como campeones y otros cinco vía ‘playoff’. De Primera RFEF, caerán diez equipo: los cinco últimos de cada uno de los dos grupos en los que se articulará esa categoría.

Composición de los grupos de la Segunda RFEF para la temporada 2021-2022:

- Grupo I: Marino de Luanco, Real Avilés, Ceares, Llanera, Langreo, Palencia Cristo Atlético, Gimnástica Segoviana, Salamanca UDS, Unión Adarve, Navalcarnero, Leganés B, Móstoles URJC, Arosa, Bergantiños, Arenteiro, Coruxo, Pontevedra y Compostela.

- Grupo II: Cayón, Laredo, Tropezón, Rayo Cantabria, Burgos Promesas, Náxara, Racing Rioja, UD Logroñés B, San Juan, Osasuna B, Ardoi, Izarra, Peña Sport, Mutilvera, Arenas, Real Sociedad B, Gernika y Sestao.

- Grupo III: Brea, Ebro, Teruel, Ejea, Huesca B, Tarazona, Numancia, Prat, Cerdanyola, Badalona, Europa, Lleida, Espanyol B, Terrassa, Ibiza Islas Pitiusas, Andratx, Peña Deportiva, Formentera.

- Grupo IV: Antequera, Cádiz B, San Roque Lepe, Córdoba, Vélez, Xerez Deportivo, Mensajero, Panadería Pulido, Las Palmas Atlético, Tamaraceite, Tenisca o UD San Fernando, Ceuta, Mérida, Coria, Don Benito, Villanovense, Cacereño y Montijo.

- Grupo V: At. Mancha Real, El Ejido 2012, Recreativo Granada, Calvo Sotelo Puertollano, Marchamalo, Toledo, Socuéllamos, At. Levante, Eldense, Intercity, La Nucía, Hércules, Alzira, Melilla, Águilas, At. Pulpileño, Mar Menor y Real Murcia.