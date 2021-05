Tebas carga contra los clubes de la Superliga: "Se creen que somos tontos"

El presidente de La Liga, Javier Tebas, cargó duramente en la reunión CAP (Plataforma Consultora de Clubes) contra la Superliga, sus socios fundadores y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; y declaró que "se creen que somos tontos".

Tebas se mostró tajante en su intervención y manifestó su total desacuerdo contra el proyecto de competición cerrada propuesto por doce clubes y liderado por Florentino Pérez: "Lo que se intentó hacer fue muy grave. Era un golpe de estado contra el fútbol europeo en la cabeza de la UEFA y contra las competiciones europeas".

"El presidente de LaLiga respetará absolutamente cualquier tipo de decisión que se tome. Da igual la nacionalidad de los clubes, lo que se debe juzgar son los hechos", añadió.

De la misma manera, Tebas afirmó que el fútbol no se va a la ruina y que no necesita a salvadores. Se refirió a los presidentes Florentino Pérez (Real Madrid), Joan Laporta (Barcelona) y Andrea Agnelli (Juventus) como "naúfragos" en un "barco que va a la deriva": "No nos vamos a la ruina. Modernizarnos no significa cambiar la competición, eso es hundirnos y llevarnos a la ruina, es trasladar el dinero a los clubes grandes".

"Para ellos (clubes que aún se mantiene en la Superliga), la modernidad es su cortijo", apuntó.

Sobre el papel que jugaron la FIFA, e Infantino como su presidente, Tebas expresó su total disconformidad con el trabajo realizado por el organismo internacional y dijo: "La FIFA es una organización muy respetada, pero cuando esas instituciones están dirigidas de forma equivocada, hay que denunciar que su presidente y su equipo no lo están haciendo bien".

"Si su lealtad es con las instituciones del fútbol y con la UEFA, tendría que haber llamado al presidente Ceferin y a las ligas afectadas en cuanto le plantearon el proyecto de competición cerrada y no mantenerlo en secreto", señaló.

"Que no nos engañen con el lenguaje. Consultar no nos vale, si usted quiere hacer un calendario mundial nuevo tendrá que tener un acuerdo con las ligas y confederaciones", comentó en referencia a Infantino.

El presidente de la liga realizó una reflexión sobre si había llegado ya el fin de la Superliga: "Para mí no ha terminado. No es un formato de competición, es un concepto ideológico que empezó hace veinte años con el G14. Es una ensoñación de algunos clubes y más en concreto de Florentino Pérez. El concepto sigue vivo".

"Si tan bueno era para el fútbol, ¿por qué lo han hecho en la clandestinidad?. Defendamos con behemencia, fuerza y elocuencia que no vacíen el patrimonio de los aficionados, de los clubes y de las ligas nacionales", formuló.

El máximo encargado de la competición doméstica española quiso agradecer a la UEFA y a la Premier League su actitud para con la creación del proyecto liderado por el presidente del Real Madrid: "Quiero dar las gracias a la Premier y a Richard Masters. Allí se lideró el movimiento para frenar el proyecto de Superliga. Gracias a la UEFA por mantener una postura firme y no ceder en ningún momento".

El encuentro CAP, organizado por European Leagues, asociación que representa a 37 ligas profesionales del continente, reunió a representantes de diferentes clubes y organizaciones para debatir sobre la actualidad del fútbol europeo.