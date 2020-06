Pablo Gállego: "En Nicaragua veía a más gente con mascarilla que aquí"

Pablo Gállego Lardiés, oscense de 26 años, juega en el Managua FC actualmente. En España ha militado ente otros, en el Real Zaragoza, la SD Huesca y el CD Teruel.

No ha sido fácil ni rápido, pero desde hace algunos días ya se encuentra en Huesca.

Después de que acabase la temporada en Nicaragua tardé como dos o tres semanas en poder regresar a España. Tuve que esperar a que se organizase un vuelo privado para europeos y después, una vez ya aquí, he estado guardando cuarentena.

La liga de Nicaragua fue una de las pocas que no se detuvo a pesar de la pandemia de la covid-19, lo que, hasta el regreso de los campeonatos en Europa, le convirtió en el único futbolista profesional español en activo.

Fue una circunstancia que dio mucha visibilidad a la liga y que generó una gran atención mediática sobre mi persona. No sé cuántas entrevistas he dado ni para cuántos países. Intenté atender todas las peticiones, pero al final fue complicado porque recibía llamadas a diario.

¿No se le hacía preocupante ver cómo mientras en el resto del mundo se paralizaban los eventos deportivos ustedes seguían disputando partidos?

Al final uno se va adaptando a su realidad, continuamos jugando sin público y acabamos el campeonato. También es verdad que cuando se declaró la pandemia no quedaba ya mucho para el final.

A parte de mantener las gradas vacías, ¿qué protocolo seguían?

Principalmente tomarnos la temperatura y mantener la higiene con hidrogel. No nos hacían test porque en esos momentos no podía haber uno para cada jugador. En España se paralizó la liga y a partir de ahí es cuando se desarrollaron las medidas y la logística necesarias para poder retomarla.

¿El coronavirus ha cambiado el día a día en Nicaragua?

Empezó a notarse con más fuerza algo más de un mes después que en España. Al principio los casos estaban controlados, pero luego se dispararon. No ha habido un gran confinamiento, pero sí que se sentía temor en el ambiente, por la calle se veía menos gente y menos coches. Poco a poco han ido reabriendo los negocios, no por irresponsabilidad, sino porque las personas han necesitado volver a la normalidad para subsistir, aún con el riesgo que eso pueda conllevar.

¿Ha encontrado aquí las cosas muy cambiadas?

No tanto porque estaba informado de lo que iba ocurriendo. Las mascarillas llaman la atención, pero en Nicaragua ya las estaba viendo e incluso en Managua se veía más gente con ellas puestas que en Huesca.

Con el Managua FC ha marcado 24 goles, se ha proclamado campeón de la Copa y subcampeón del Apertura y el Clausura.

También me nombraron jugador más valioso de la Copa y del Apertura. En el Managua me ha ido muy bien. Ya conocía la competición, porque anteriormente había jugado en el Real Estelí a buen nivel, pero las sensaciones que he tenido ahora han sido mucho mejores en todos los aspectos. Mi próximo reto no es fácil, sostener el rendimiento que he dado.

Para ello ya ha renovado.

El 1 de julio empieza la pretemporada, pero hay ver cómo está para entonces la situación y las garantías que existen para poder comenzar la liga.

Se habla incluso de su nacionalización.

Hubo un contacto desde la Federación y no lo veo con malos ojos. En cualquier momento se pueden iniciar los trámites. Podría seguir haciendo carrera en otros sitios y jugar con la selección de Nicaragua si se me requiere. Creo que es un paso bonito por el aprecio que le tengo a ese país.

Perteneció a la cantera del Real Zaragoza y debutó con el primer equipo de la SD Huesca, ¿cómo los ve a ambos?

El Huesca tiene un equipo completísimo y el Zaragoza es un espejo para muchos otros clubes por los jugadores que está sacando de las categorías inferiores, lástima que no lo hiciesen antes. Sería buenísimo para Aragón que los dos ascendiesen.