Clemente: “Para nada esperaba ser titular, pero la lesión de Jorge Cuenca propició mi debut”

Tras superar el calvario que conllevó una grave lesión en su rodilla derecha la pasada temporada, Enrique Clemente (Zaragoza, 1999) paladea un momento de ensueño. Su asentamiento en la defensa del Real Zaragoza, donde está rindiendo a un gran nivel, le ha valido para ser convocado por primera vez con la selección española sub-21. El preparador nacional, Luis de la Fuente, ha querido contar con él para los compromisos de clasificación para el Europeo de la categoría y, a las primeras de cambio, este jueves debutó como titular frente a Macedonia. La Rojita se impuso con claridad por 3-0 y el canterano zaragocista dio un paso más en su meteórica progresión.

¿Cómo ha sido su acogida en el equipo?

Fantástica. Tanto los compañeros como el cuerpo técnico me están tratando muy bien y me están facilitando las cosas.

¿Qué compañeros le han impresionado más por su calidad?

No sabría destacar a nadie por encima del resto. Prima el bloque, tanto deportivo como humano. Todos son brillantes y está claro que si están aquí es porque se lo han ganado.

¿Hay líderes en el vestuario?

Los capitanes, Marc Cucurella y Pedro Porro, son quienes ejercen de

¿Esperaba ser titular en su primera convocatoria?

No, para nada, pero la lesión del otro central zurdo (Jorge Cuenca) propició que saliera de inicio. La verdad es que no lo esperaba.

¿Qué cree que ha llevado al seleccionador, Luis de la Fuente, a confiar en usted?

La escasez de jugadores en mi posición y mi estilo de juego. Le gusta salir con el balón desde atrás y los centrales son fundamentales para ello. Cuando llegué, me pidió que me atreviera iniciar el juego y me dijo que no pasa nada por fallar. Sentir esa confianza es esencial.

Ahora la prioridad es sellar la clasificación para la Eurocopa 2021, pero un horizonte más próximo se atisban los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Confía en alcanzar ese sueño?

Sería maravilloso pero hay que ser realistas: estará difícil porque también entran en liza los futbolistas sub-23 y hay compañeros de equipos top, tanto de España como de fuera del país.

Se dice que Sergio Ramos podría formar parte de ese combinado nacional…

Es un jugador que ha marcado una época en España, un referente para todos. Contar con él facilitaría las cosas al resto.

Hoy juega el Real Zaragoza y usted causa baja por su compromiso internacional. ¿Considera que el parón de selecciones debería incluir también a la Segunda División?

Entiendo que sí porque muchos clubes se ven perjudicados por esta circunstancia. A los futbolistas nos sabe mal no poder ayudar