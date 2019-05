Tebas: "Esperaba tener más unión con la RFEF"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se refirió a la detención de varias personas en una operación contra el amaño de partidos de fútbol y aseguró que en la lucha contra la corrupción en este deporte esperaba encontrar más apoyo de la federación española.

"Esperaba más unión. Cuando se produjo el cambio de presidente de la RFEF y se hicieron los nombramientos mandamos cartas ofreciendo nuestra colaboración para la investigación, el trabajo y la estrategia conjunta en este problema de la corrupción deportiva. No hemos tenido mucha respuesta, esa es la realidad", indicó.

"Esperamos tener mas unión porque el tema se lo merece. No es un tema de competencia, es un tema de poner todos los medios para frenar el tema de la corrupción deportiva", señaló asimismo el mandatario.

Tebas acudió a la firma por dos años de un acuerdo entre LaLiga y la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) para mejorar la formación en la lucha contra la corrupción deportivo y la seguridad en los estadios.

Allí habló acerca de las detenciones realizadas por este tema: "Lo único que puedo confirmar es lo que ha salido en la nota de la Dirección General de la Policía. Pusimos una denuncia a los dos días después de que acabase el Nástic-Huesca porque habían saltado las alarmas de la herramienta del control del mundo de las apuestas".

En cualquier caso cree que lo sucedido da visibilidad a la labor que su organismo está realizando para evitar este tipo de comportamientos: "Hay que saber que en este caso el Cuerpo Nacional de Policía y LaLiga no nos dormimos. La delincuencia en el ámbito de la sociedad está y todos trabajamos por reducirla lo máximo posible. Nunca se van a evitar los robos o los asesinatos, lo importante es reducirlos el máximo posible".

"De vez en cuando pasa uno y eso no significa que esté todo manchado. He mandado una carta a todos los patrocinadores explicando y demostrando que queremos que donde ellos invierten su dinero esté limpio, que estén seguros. Es un buen día para decir que funciona cómo trabajamos. Nos tenemos que congratular", añadió.

Sobre las denuncias que han llevado a cabo, explicó: "Tenemos un sistema informático de detección de apuestas y cuando se produce una alteración acudimos. De esas ocho son los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado quienes tienen que iniciar una investigación para saber si hay o no. Porque no siempre hay".

Esperaba más colaboración de la RFEF

Por otro lado, Tebas recordó que respecto a otros casos similares como los del Levante-Zaragoza y el Osasuna-Betis se han producido "cambios legislativos importantes con los partidos que se investigan ahora". "Se agravaron algunas conductas en el Código Penal y se está favoreciendo las labores de investigación como el poder intervenir los teléfonos y se puedan acortar las investigaciones y que haya pruebas más directas", comentó.

"Hay que analizar caso a caso, pero se puede suspender una licencia o descender a un club, la legislación lo permite, otra cosa es que nunca se ha hecho", aclaró el abogado. "Hay que ver las pruebas y como se ha hecho, se estudiará y ver si se pueden tomar medidas provisionales", agregó pidiendo tener "perspectiva" y puntualizando que se inhabilitan a alguien luego un juez "dice que no se dirá que no se respetó la presunción de inocencia".

Tebas también dejó claro que hay nombres que cuando salen en estos temas "puede haber algo de corrupción deportivo" después de que haya salido el de Carlos Aranda, aunque también recalcó que no pretende decir que el exdelantero o Rául Bravo estén "implicados".

"La verdad real del Levante-Zaragoza me la sé y la jurídica me lo ha demostrado, pero aquí no me la sé y ya veremos si conduce a la jurídica. Tanto Aranda como Raúl Bravo son ciudadanos españoles y no podemos hacer nada en cuanto a medidas restrictivas", detalló.

Finalmente, se refirió al apoyo de la RFEF en este tema. "Para ser sincero, me esperaba más unión. Cuando se produjo el cambio de presidente y se hicieron los nombramientos de Ana (Muñoz) y Alfredo (Lorenzo) mandamos cartas para diseñar estrategias conjuntas, pero no obtuvimos mucha respuesta y tampoco pudo ser el compartir la información en la operación 'Pizarro'. Esperemos que tengamos más unión y que podamos trabajar más conjuntamente porque no es un tema de competencias", sentenció.