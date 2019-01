Los bares de Huesca, al margen de la redada contra el pirateo que ordenó La Liga

La investigación se inició el 27 de noviembre, cuando representantes legales de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) denunciaron a los titulares de múltiples locales públicos por un presunto delito contra la propiedad intelectual. Los responsables de estos comercios difundían contenido protegido sin disponer de autorización, ocasionando “importantes perjuicios económicos” a los titulares legítimos.

“Un tercio de los negocios que exhiben ilícitamente fútbol español recurren a la contratación de licencias de consumo doméstico, con contratos que pueden costar hasta una tercera parte que los comercializados para establecimientos públicos. Los otros dos tercios, optan por instalar decodificadores ilegales”, señalan fuentes de la LFP, institución que, gracias al trabajo de alrededor de 100 verificadores, elaboró una base de datos de estas prácticas fraudulentas y se la hizo llegar a la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.

A partir de ahí, este departamento se encargó de coordinar el operativo nacional para investigar la emisión de los encuentros. Entre el 11 y 13 de diciembre, cuando se disputaban duelos de Champions League, los agentes inspeccionaron más de 2.000 locales públicos, comprobando que “aproximadamente un 60% de ellos” funcionaba al margen de la ley.

Por comunidades, Andalucía lidera la lista de registros, pues las provincias de Sevilla, Málaga, Almería, Granada, Jaén, Cádiz, Córdoba y Huelva suman un total de 467 intervenciones. Seguidamente, aparecen Madrid (332) y Cataluña (239), autonomías muy alejadas de las cifras que exhibe Aragón.

Según los datos facilitados por la Policía Nacional, en nuestro territorio se rastrearon 51 espacios ubicados en Zaragoza (38) y Teruel (13). Los bares de Huesca, sin embargo, no recibieron ninguna visita de los cientos de agentes que se movilizaron esos días. Y es que los inspectores de la LFP, presidida por el oscense Javier Tebas, no detectaron puntos sospechosos previamente.

“La lista que los controladores de la LFP entregaron a la Policía Nacional no contiene negocios de Huesca. Eso quiere decir que en ninguno de los que analizaron se descubrieron acciones anómalas y, por consiguiente, no se ordenaron registros”, sostienen fuentes policiales, aunque no deja de sorprender que esta provincia, junto a Baleares (tampoco hubo inspecciones) y Las Palmas (sin datos), quedase completamente al margen de la operación.

Cabe recordar que esta temporada, con el Huesca en Primera División, todos los encuentros del conjunto altoaragonés se están televisando a través de canales de pago. Así, cualquier establecimiento que quiera dar este servicio a sus clientes debe estar abonado a alguna plataforma. Los precios, tras la última subida, oscilan entre los 265 euros al mes que cobra Orange y los 395 de Movistar Plus.