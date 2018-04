El Huesca se aferra a su sueño tras ganar con remontada ante el Barcelona B

Ha conseguido al fin sacarse la espina, ya gigante, que tras dos meses en su interior asfixiaba la respiración de la Sociedad Deportiva Huesca. No le permitía moverse con soltura, atenazaba su mente y ennegrecía su espíritu. Empezaba a ser tan demoledor el panorama, que el otro equipo brillante y dominador amagaba con hacerse añicos en caso de estirar más sus penas. No es lo que ha sucedido en este lunes liguero en El Alcoraz, donde para rizar el rizo el Barcelona B se ha adelantado en el marcador en el inicio de la segunda mitad. Pero la reacción de furia azulgrana ha sido tan veloz que en solo cuatro minutos el propietario del terreno de juego ha volteado un marcador que ya no se ha movido más. Monumental alivio para el Huesca y para sus aficionados, quienes han recuperado tras el pitido final el ‘sí se puede’. Con convencimiento. Con ilusión. Hay vida para la causa altoaragonesa.