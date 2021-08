España quiere instalarse en Tokio como una de las potencias paralímpicas

El equipo español intentará ser protagonista una vez más en la XIV edición de los Juegos Paralímpicos de Verano que se darán por inaugurados oficialmente este martes en Tokio y donde las aspiraciones vuelven a estar puestas en ser uno de los países más destacados.

Hace 57 años, la capital japonesa albergó los segundos Juegos Paralímpicos de Verano, acogiendo entonces a 390 deportistas de 22 delegaciones. Entre ellas, no estuvo España, que no participó en aquella cita y que ahora lo hará con un total de 142 deportistas, 15 de ellos de apoyo, en busca de brillar en un evento marcado también por la pandemia.

El coronavirus sigue en el ambiente y Japón no abandona el 'blindaje' que lleva el país desde el verano y que provocó que los Juegos Olímpicos no tuviesen público. Tampoco lo habrá en los Paralímpicos finalmente para continuar con la protección de la población japonesa, aunque el Comité Paralímpico Internacional trabaja para que acudan escolares a presenciar competiciones que van más allá de lo deportivo.

"Pienso que los padres y las madres deberían verlos con sus hijos, creo que es el momento de poner a la familia delante de la televisión y aprender con los Juegos Paralímpicos. Este es un evento de transformación y de percibir el potencial de un ser humano y sorprenderse", aseguró Andrew Parsons, presidente del CPI,, recalcando que esta es la cita por excelencia para lograr ampliar la visibilidad y deseando reunir una cifra récord de 4,2 billones de personas a través de la televisión.

Y España llega a esta cita con ganas como siempre de ser protagonista, aunque la pandemia ha afectado mucho más al deporte con discapacidad a la hora de poder celebrar grandes competiciones internacionales donde ver las fortalezas de los rivales. Pese a esta incógnita, el trabajo ya está hecho y ahora a los deportistas españoles les toca ratificarlo con un equipo que posee muchas bazas y en muchos deportes en busca de ocupar puestos altos en el medallero.

El deporte paralímpico español, pese a que no despertó hasta Barcelona'92, ocupa el undécimo puesto histórico en el medallero con 651 medallas (208 oros, 221 platas y 222 bronces), y querrá mantener todo lo posible su estatus y estar lo más cerca posible de un 'Top 10' que rozó hace cinco años en Río de Janeiro (Brasil), de donde se marchó con 31 preseas (9 oros, 14 platas y 8 bronces).

Superar la franja de la treintena es el principal objetivo de 142 deportistas dispuestos a dar su máximo en la capital japonesa y que invitan al optimismo. Habrá representación en todos los deportes menos en el bádminton, el goalball, el rugby en silla de ruedas, el voleibol sentado, la hípica y la esgrima en silla de ruedas.

Equipos potentes de natación, atletismo, ciclismo y triatlón

Como es habitual, la natación, el deporte paralímpico más laureado con 338 metales, querrá seguir siendo la principal fuente de éxitos pese a que no podrá contar con la mejor versión de la leyenda Teresa Perales, a la que una lesión en el hombro le ha lastrado y parece alejarle de aumentar su enorme palmarés de 26 preseas.

Sin embargo, en la piscina todavía habrá nombres importantes como los de Michelle Alonso, Nuria Marquès, Óscar Salguero, estos tres campeones paralímpicos en Río junto a la zaragozana, Sarai Gascón, Toni Ponce, Jacobo Garrido, María Delgado, Marta Fernández, Miguel Luque o Íñigo Llopis que llegan preparados para luchar por el podio.

También habrá buenas y variadas opciones en el atletismo con Kim López, que defiende su oro en peso de Río, Gerard Descarrega y su guía Guillermo Rojo, también campeones reinantes de los 400 metros, Adiaratou Iglesias, Yassine Ouhdadi El Ataby, Izaskun Oses, Miriam Martínez o Alberto Suárez.

El ciclismo llega igualmente muy en forma a estos Juegos, tanto para brillar en el Velódromo como en la carretera, con una selección donde destacan Alfonso Cabello, gran favorito al kilómetro contrarreloj de su clase, el reconvertido Ricardo Ten, que ha cambiado desde la natación y que aspira al oro en la persecución, del tándem Christian Venge-Noel Martín, campeones del mundo en carretera hace unos meses, Joan Reinoso, campeón mundial de contrarreloj de triciclos, o Sergio Garrote.

El triatlón ambiciona estar en el podio varias veces con figuras como Susana Rodríguez, Jairo Ruiz, bronce en 2016, Hector Catalá, 'Jota' García o Alejandro Sánchez, y el tenis de mesa tampoco quiere faltar a su habitual cita con las medallas, liderados por Álvaro Valera. En los deportes por equipo, donde destaca el debut de la selección femenina de baloncesto en silla, las mejores opciones parecen ser los combinados masculinos de baloncesto, que defienden la histórica plata de Rio 2016, y fútbol-5 para ciegos, actuales campeones de Europa.

Michelle Alonso y Ricardo Ten abanderarán los sueños españoles

Pero además de estos nombres, hay otros que sobresalen en la delegación española como es el caso de Sebastián Rodríguez, el más veterano con 64 años y que competirá en sus sextos Juegos, Susana Rodríguez, que afrontará un doblete histórico triatlón-atletismo, la judoca Marta Arce, el nadador Xavi Torres y el ciclista Christian Venge, que salieron de sus respectivas retiradas para volver a competir.

Torres, ganador de 16 medallas paralímpicas, y el jugador de tenis de mesa José Manuel Ruiz, que se recuperó en apenas cuatro meses de una rotura de tendón de Aquiles, vivirán sus séptimos Juegos Paralímpicos, igualando el récord de Purificación Santamarta y Enrique Soriano.

La acción comenzará este miércoles 25 de agosto, un día después de que el Estadio Olímpico acoja la Ceremonia de Inauguración, que se desarrollará bajo el concepto 'Tenemos Alas'. España desfilará liderada por sus abanderados: la nadadora tinerfeña Michelle Alonso, primera deportista con discapacidad intelectual que ejercerá este papel, y el ciclista valenciano Ricardo Ten. Ellos serán los encargados de abanderar los sueños paralímpicos de los deportistas españoles.