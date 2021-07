La selección española de fútbol, sin margen de error ante Australia

La selección española de fútbol intentará enderezar su rumbo en el torneo de los Juegos Olímpicos de Tokio con una más que obligada victoria ante la amenazante Australia (12.30/La1) para no complicarse su pase a cuartos de final y depender de sí misma para la última jornada ante Argentina.

El estreno del equipo de Luis de la Fuente no estuvo a la altura de las expectativas depositadas. Considerado uno de los grandes candidatos al podio por el potencial convocado, no sólo no pudo pasar del empate sin goles ante Egipto, sino que además la imagen ofensiva no fue la más positiva. España necesita más lucidez en los metros finales para desarbolar a una Australia que dio una de las sorpresas de la primera jornada al batir con bastante suficiencia a otra aspirante como Argentina (2-0).

Eso da todavía más urgencias a una selección española que además perdió por lesión a dos piezas titulares como el polivalente Óscar Mingueza y el centrocampista Dani Ceballos, lo que obligará a De la Fuente a mover su once para encontrar los reemplazos. En el caso del catalán, aunque el jueves fue sustituido por el aragonés Jesús Vallejo, el elegido sería seguramente Óscar Gil, lateral derecho específico, pero descartado para el estreno.

Para reemplazar al utrerano, las alternativas para el técnico riojano son amplias. Ante Egipto, no jugó con un mediocentro específico y apostó por Pedri y Merino junto al andaluz, sustituido por Moncayola. El jugador de Osasuna y Zubimendi pueden ser las opciones, mientras que Soler podría entrar también por el centrocampista navarro.

Arriba es donde más debe mejorar la campeona de Europa sub-21 de 2019. El trío Olmo-Oyarzabal-Asensio no funcionó demasiado y De la Fuente podría buscar nuevas alternativas con el desborde de Bryan Gil, la calidad de Javi Puado y un ‘9’ fijo como Rafa Mir para acabar con la sequía goleadora en Juegos ya que España sumó ante los egipcios su cuarto partido consecutivo sin ganar.

Un rival al alza

Enfrente, una Australia que no tendrá el ‘factor sorpresa’ a su favor tras su gran victoria ante Argentina que le acerca a los cuartos de final, pero a la que esos tres puntos le quitan presión y le abren la oportunidad de estar en cuartos. Poderosa en lo físico, el combinado oceánico firmó un solvente partido, firme atrás y con mucha velocidad al contragolpe, armas con las que tratará de sorprender a un rival que llevará seguramente de nuevo el peso del partido.

El combinado que entrena Graham Arnold está compuesto por jóvenes jugadores formados en el país y tendrá su segundo enfrentamiento en Juegos contra España, que se impuso por 3-2 en la fase de grupos de Atlanta’96 pese a ir abajo 2-0.