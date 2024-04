El Bada Huesca, a ganar al Balonmano Cuenca para curarse las heridas

La dura y sorprendente derrota ante el Frigoríficos del Morrazo (29-38) ha situado al Bada Huesca en una posición inesperada. La delgada línea entre haber dejado sellada la permanencia y tenerla todavía abierta se dibuja con los oscenses solo cuatro puntos por encima de la posición de promoción de descenso. Un riesgo del que también quiere escapar el rival que visita este viernes el Palacio de los Deportes, el REBI Balonmano Cuenca (20.00, La Liga +). Oscenses y manchegos comparten el objetivo de eludir la plaza que ocupan los gallegos, en plena reacción con triunfos como el de la pasada jornada en la capital oscense.

Aparece así una cita crucial El Bada Huesca suma 22 puntos y los conquenses, 20. Con 18 se ubica el Frigoríficos del Morrazo y, ya descendidos matemáticamente, Sinfín y Puerto Sagunto. La Liga Asobal se terminará de resolver en las cinco últimas jornadas y los de José Francisco Nolasco quieren resolver la papeleta con margen, pues entre otros envites aún deben visitar al ya campeón, el FC Barcelona, y recibir al segundo, el Bidasoa Irún. Nolasco opta por “mirar adelante y aprender de los errores” para preparar esta cita. El Bada rompió una racha de cuatro victorias consecutivas en el Palacio que quiere retomar con el empuje de la grada y la promoción de dos entradas extra para cada socio.

“Está muy bien el estar mirando hacia atrás, pero si lo haces mucho puede ser que te estampes con lo que tengas delante. Entonces hay que mirar lo suficiente para atrás para aprender y enseguida estar mirando adelante”, razonaba el preparador. Y es que, seguía, “un accidente lo tenemos todos”, y pide de nuevo el respaldo de los aficionados que se marcharon decepcionados a casa el pasado domingo. “Quedan tres partidos en casa, este es el primero y es para disfrutar con jugadores que tienen muchísimo nivel, y eso hace que el encuentro sea más atractivo todavía y, sobre todo, más complicado. Vamos a necesitar de su ayuda en todo momento para ganar porque los que vienen a vernos al Palacio también son equipo”, razona Nolasco.

El cuadro manchego presenta “auténticos jugadores a nivel mundial, que van a ir a las Olimpiadas, internacionales con Brasil, con Portugal, con Argentina...”. En el Bada Huesca comienza la cuenta atrás para aquellos jugadores que no seguirán la próxima campaña; entre ellos, el central brasileño Diógenes Cruz, Dija, que a punto de cumplir los 37 años dejará el balonmano profesional. “Ya es suficiente, tengo una edad, tengo dolores, muchas cosas personales que llevo sacando adelante desde que me lesioné aquí y me han hecho replantear muchas cosas. Seguir jugando no está en mis planes de ninguna manera, no solo por edad, pero también a nivel mental. Llega un momento que uno tiene que dar un pasito atrás, y yo creo que para mí está cada vez más cerca”, reveló en la presentación de este partido.