El Bada Huesca se pide otra fiesta ante el Frigoríficos del Morrazo

La Liga Asobal consume sus últimas etapas con muchos frentes abiertos por arriba y por abajo. El Bada Huesca quiere acercarse a los primeros y escapar definitivamente de los segundos, para lo que este domingo recibe en el Palacio de los Deportes la visita del Frigorífico del Morrazo (18.30, La Liga +). Los gallegos, con el agua al cuello, pretenden eludir el puesto de promoción de descenso. Los oscenses, con seis puntos más, consolidar la permanencia para no renunciar a la zona noble en los coletazos finales del curso, solo seis partidos.

La derrota del pasado fin de semana en León (35-29) mermó las aspiraciones europeas de los de José Francisco Nolasco. Las vieron pasar ante sus ojos para decirles adiós. O casi. Les separan cinco puntos y cinco posiciones de la quinta plaza que luce, precisamente, el Ademar. Los rojillos no renuncian a nada, con el compromiso de dar espectáculo a sus aficionados en casa y mantener una racha de triunfos; el último conjunto que se llevó los dos puntos del Palacio de los Deportes fue el inasequible FC Barcelona el pasado 10 de diciembre. Desde entonces se ha derrotado a Logroño, Benidorm, Anaitasuna y Sinfín.

El preparador del Bada celebra la racha de la segunda vuelta considera que “estamos ahí un grupo de equipos que buscan estar lo más arriba posible y nosotros tenemos un final complicado. Hay que sacar puntos”, comenzando con “uno de los equipos que están por detrás”. Los de Cangas no son “un equipo fácil y no se nos dan bien. Si no estamos concienciados de hacer un buen partido, porque ellos están en una buena racha y necesitan los puntos tanto como nosotros. Nadie quiere jugar una promoción”, una eliminatoria a ida y vuelta con un conjunto de la División de Honor Plata.

A su favor se encuentran la situación en la tabla y la dinámica local: “Queremos hacer un muy buen papel y que la afición siga enganchada y se lleve una buena sensación a casa”. Los oscenses recuperan a un Dija que en los últimos días ha sido padre y solo causan baja los lesionados Gerard Carmona y Charly Pérez, que pueden reaparecer en la pista en un plazo de dos semanas. El Palacio ha de ser “un seguro” y se cuenta con los puntos “sí o sí” ya que “cada vez es más difícil conseguir algo fuera”. Cuenca, Bidasoa Irún y Torrelavega serán los siguientes contrincantes allí, con salidas a las pistas de Puerto Sagunto y Barça.