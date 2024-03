El Bada Huesca quiere mantener su perfil local en la visita al Nava

El Bada Huesca quiere enlazar dos victorias este sábado en la pista del Viveros Herol Nava y confirmar así el buen momento que atraviesa en el comienzo de la segunda vuelta, con grandes triunfos en el Palacio de los Deportes a los que pretende dar continuidad en tierras segovianas (20.30, LaLiga +). El único pero que se le puede poner a los oscenses en lo que va del año fue su anterior desplazamiento a la cancha del Puente Genil, y quieren celebrar la reciente renovación del técnico José Francisco Nolasco con dos puntos que les sitúen a un paso de la tranquilidad absoluta.

El conjunto oscense afronta este encuentro con las bajas de los extremos Charly Pérez y de Gerard Carmona pero con el objetivo de sumar una nueva victoria ante un rival con el que está empatado en la zona media de la clasificación a 18 puntos. Nolasco espera que no se repita lo que sucedió en el último desplazamiento. “Nos tiene que servir para aprender, para que no se repita lo de aquel partido, y no creo que salgan relajados los jugadores; lo que sucede es que en un encuentro hay muchos factores como la cancha, aficionados, rivales, árbitros y jugadores y es difícil controlar todo”, señaló.

El Bada Huesca, según José Francisco Nolasco, está en un buen momento y espera que esté mejor. “Aún podemos crecer más y hay que ser exigentes para ver el umbral al que podemos llegar todos porque tenemos posibilidades, y no bajar los niveles ni en defensa ni en ataque porque cuando bajas lo pagas”, advirtió el técnico.

Sobre el Nava, apuntó que es un equipo “duro, correoso, con jugadores de mucha experiencia y con buen lanzamiento. En su pista, con el público entregado, es muy difícil de ganar y si son muy duros para eso están los árbitros, para cortar, y nosotros tenemos que responder a todo lo que se nos presente”, analizó. Los segovianos han realizado en los últimos días un fichaje de campanillas, el del pivote internacional Guedeón Guardiola, que coincidirá allí con su hermano Isaías después de más de una década en el balonmano alemán.