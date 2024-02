José Nolasco renueva con el Bada Huesca hasta junio de 2025

El Club Balonmano Huesca y José Francisco Nolasco, entrenador del equipo, han llegado a un acuerdo para que el ilicitano continúe al frente del banquillo oscense por decimoquinta temporada consecutiva, renovando su contrato un año, que se amplía hasta junio de 2025. El técnico inició su andadura con el club altoaragonés en la campaña 2010/2011, cuando el equipo se encontraba en División de Plata, la segunda división del balonmano nacional. Fue en ese mismo curso cuando se logró el primer ascenso a la máxima división del balonmano español tras una Fase de Ascenso en la que el club oscense debió superar a dos rivales. Fue en el segundo partido cuando el Balonmano Huesca, ya con Nolasco al frente del banquillo, consumó el histórico ascenso, nada más y nada menos, que tras superar dos prórrogas e imponerse en la tanda de penaltis.

El resto es historia. Trece temporadas manteniendo al conjunto aragonés en Liga Asobal, llegando a disputar en la temporada 2014/2015 la Liga Europea EHF. La temporada anterior -2013/2014- también había dejado varios regalos: cuarta posición en la Liga Regular, acceso a la Final Four de la Copa Asobal y, de igual manera, plaza en la Final Four de la Copa del Rey. Fueron los mejores años de un equipo humilde y con escasos recursos desde que se estableciera en 1995, y que pasaba por unos meses donde los sueños se convirtieron en realidades.

En el anuncio de la renovación, Nolasco reconoció haberle tenido al club y a la ciudad de Huesca "un aprecio especial". Antes de llegar a la ciudad, el ilicitano aseguró en la rueda de prensa que "siempre había visto al Balonmano Huesca como un club muy complicado, con una tremenda ambición, y que, seguramente, no estaba teniendo la fortuna que merecía por entonces. Sabía que tanto por parte de la directiva y como por el resto de la ciudad, se quería tener un equipo en la máxima competición, y es algo en lo que creí desde el principio".

En referencia a su llegada a Huesca, el técnico atestiguó: "Para mí era una oportunidad enorme cuando se me ofreció poder entrenar a un club de estas dimensiones y con esa ambición, y así salió todo. Llegué, y ya son catorce años". Además, Nolasco quiso destacar "el convencimiento que tenía al principio, que se ha ido confirmando con el paso de los años y, lo más importante, es que todavía siento que no he tocado techo. Eso ha provocado que cada temporada hayamos ido buscando nuevos y mayores objetivos". En otro orden, el ilicitano expresó que "hay veces en las que te das cuenta de que hay jugadores que ya han alcanzado su techo, su límite. En cambio, desde mi posición como entrenador, mi sensación es la de que se puede seguir haciendo cosas grandes, y hablo desde el corazón. Eso es lo que nos ha mantenido unidos siempre por el mismo objetivo y, sobre todo, lo que nos ha hecho ser capaces de aspirar a cotas cada vez mayores". El míster también confesó estar "en el mejor sitio para ver crecer al equipo, al club, al cuerpo técnico y, por supuesto, a mí mismo".

Pero, después de catorce años en la capital altoaragonesa, ¿qué es lo que le queda por hacer en Huesa al ilicitano? El alicantino declaró que es "muchísimo". "Me apasiona seguir viendo crecer al club, a los jugadores, ver el Palacio lleno como lo vimos el pasado finde, seguir teniendo la sensación del trabajo bien hecho, tener claras nuestras ideas y saber quiénes somos, continuar trabajando duro para colocarnos unos objetivos cada vez mayores... Todas estas cosas son lo que me da la vida aquí en Huesca, y es lo que más valoro porque es lo que me hace feliz de verdad", finalizó un Nolasco entregado y comprometido con el club, tal y como siempre ha demostrado. Hasta tal punto que la temporada que viene cumplirá quince años al frente del banquillo del primer equipo. Todo apunta que, por decimocuarto año consecutivo, lo hará en la máxima competición del balonmano español.