El Bada Huesca comienza la segunda vuelta de la Asobal visitando Valladolid

Se acabó el parón invernal, los entrenamientos y los amistosos. Llega la hora de volver a competir de verdad y para el Bada Huesca lo hace “con muchas ganas” y sabedor de que “empezar dando siempre es bueno”. Los oscenses retoman la Asobal visitando el domingo al Atlético de Valladolid (12.30) en un partido que será también el punto de partida de una segunda vuelta en la que el objetivo es seguir creciendo y en la que se quiere llegar a su final ocupando uno de los puestos de la mitad alta de la tabla. Concretamente, se ansía la sexta plaza de la que al inicio de la jornada a los oscenses les separaba tres puntos siendo los 13º, los cuartos por la cola, así de apretada está la situación.

Las tres derrotas seguidas, las dos primeras ante los dos primeros, el Barça y el Bidasoa, con las que se llegó a Navidad empujaron al Bada hacia abajo, lo que no implica que su entrenador José Nolasco vea “riesgo”. “Me preocuparía si no estuviésemos haciendo las cosas bien, pero no es el caso”, considera el técnico, que sabe que el colchón con la promoción es de cinco puntos y con el descenso directo, de siete.

En Valladolid enfrente estará el quinto, un conjunto al que Nolasco dedica calificativos como “experimentado”, “duro”, “aguerrido” y “fuerte”. “Está lleno de internacionales, tiene mucha categoría y calidad”, subraya y advierte que “tendremos que hacer muchas cosas bien para superarles”. En el recuerdo está lo vivido en la primera jornada en el Palacio de los Deportes, una derrota por 25-30 en un choque en el que los locales llegaron a verse diez goles por debajo. Al respecto, hay espíritu de desquite y se defiende que las primeras y las segundas vueltas nada tienen que ver.

Nolasco pide a los suyos, “ser regulares y no volvernos locos”. Tendrá las bajas de Terçariol, Charly Pérez y Carmona, que será cubiertas por los canteranos Casterad y Acosta. La buena noticia es el regreso de Ignacio Suárez, casi inédito en lo que va de ejercicio por una lesión de la que recayó.