El Bada Huesca retoma la Asobal con el ánimo de crecer

Fin al parón invernal y vuelta a la competición. Mes y medio después de su último partido oficial, el Bada Huesca iniciará el próximo domingo a las 12.30 en la pista del Atlético Valladolid la segunda vuelta de la Asobal. Lo hará tras el aviso que dejó el tramo final de la primera parte de la temporada. Tres derrotas consecutivas ante el Bidasoa (31-24), el Barça (28-46) y el Torrelavega (39-28) que hicieron que los oscenses se tuviesen que conformar con llegar al ecuador como 13º y que recomiendan que ahora dejen los deberes hechos cuanto antes. Se los puso este lunes sobre la mesa su técnico José Nolasco: "Mejorar la temporada pasada, está en nuestras mano llegar a posiciones altas". Entonces, finalizaron 11º.

Aunque en estos momentos haya que mirar a la parte baja de la tabla para encontrar al Bada, lo cierto es que tiene más cerca al sexto, el Torrelavega, que al 14º, el Cangas, el que disputaría la promoción por la salvación. Los oscenses suman doce puntos, los cántabros tienen tres más y los gallegos, cinco menos.

La vuelta a la competición no será sencilla. Tras visitar al Valladolid, el quinto, el primer duelo en el Palacio de los Deportes será el viernes de la semana que viene con el Logroño, el cuarto. Después, aún en febrero, los oscenses se cruzarán con dos rivales directos de la apretada zona media, el Puente Genil y el Benidorm. "El arranque tiene que ser importante, las segundas vueltas siempre son distintas, se aúnan cosas no vistas antes y en los clubes entran las urgencias deportivas y económicas. El nuestro es estable, tiene una planificación a largo plazo y esas prisas los jugadores no deben tenerlas, debemos ser competitivos desde el principio", comentó el entrenador durante su intervención en el CD Alameda, el gimnasio en el que su bloque se ejercita.

Para estar preparado, el Bada ha completado desde su vuelta al trabajo tras el receso navideño cuatro amistosos. Comenzó perdiendo con el Puerto Sagunto (29-27), después empató con el Billère (31-31), se impuso al Anaitasuna (36-33) y por último, el viernes pasado, cayó con el Toulouse (35-32). Los contratiempos físicos –norma ya en lo que va de campaña– no han faltado y tampoco se ha podido contar hasta el tramo final de la pretemporada invernal con los internacionales Rodrigo Benites y Leo Terçariol, que volvió lesionado del Campeonato Sudamericano y Centroamericano. "Dentro de las posibilidades que hemos tenido, estamos satisfechos, aún con bajas hemos salido reforzados", valoró Nolasco, quien también pone de realce que, más allá de haber fortalecido aspectos del juego, en los partidos de preparación "han tenido protagonismo jugadores con menos minutos como Floris, Osadchyi y Samuel Cordiés".

A ellos les pide "evolución" y a los que ya son importantes "que no de un paso atrás". Si se logra, "seremos más completos". Para ello sería importante que los lesionados "vuelvan pronto", algo que estima que podría suceder "en dos o tres semanas". Es el tiempo de baja que calcula para Terçariol y Charly Pérez. Con Ignacio Suárez "intuimos que esta semana podía tener el alta", mientras que con Gerard Carmona "hay que esperar mucho más".

Otro nombre propio es el de Gabor Decsi, hijo del que fuese jugador del Bada, incorporado a prueba. "Seguramente todavía esté en febrero, ahora lo importante es que se adapte, que esté tranquilo, que demuestre y al final del mes que viene decidiremos", avanzó los planes con el portero.

Al hilo de la complicada situación económica por la que atraviesa el histórico Ademar León, Nolasco hizo una reflexión sobre el proceso de profesionalización de la Asobal y el modelo de gestión del Bada: "La profesionalización es un paso adelante y entiendo que una empresa, un patrocinador, con lo que se quiere asociar es con algo que de fiabilidad y que no haga que se le relacione con cosas negativas. Nosotros hacemos las cosas bien, con un presupuesto coherente, no fichamos sin pensar. Espero que eso tenga su premio en forma de seguir en la liga y espero que el resto de clubes sean solventes para que la competición sea lo más competitiva posible".