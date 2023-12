El Bada Huesca cierra la primera vuelta en casa ante el Barcelona y sus estrellas

No siguen Ludovic Fábregas o Luka Cindric, pero en cambio están emergiendo otros nombres como los Carlsborgard, Frade y Richardson. El Bada Huesca, al que después le quedará la visita al Torrelavega del próximo miércoles, cierra este domingo a las 20.15 la primera vuelta de la Asobal en casa recibiendo a su gran dominador, el FC Barcelona, el conjunto que se ha proclamado campeón en las últimas trece campañas y que en el actual, aún a pesar del proceso de reajuste en el que ha entrado, sigue siendo el líder con solo una mancha en su historial. Empató en los primeros compases con el Bidasoa, el bloque que ha emergido como posible alternativa, para a partir de ahí acumular como en él es costumbre solo victorias.

Por la magnitud del contrincante se trata sin duda del choque más atractivo de los que componen el calendario y, como avanzó el técnico de los oscenses, Jose Nolasco, “promete espectáculo”. De hecho, ha sido declarado ‘Día de ayuda al club’ y los abonados deben pasar por taquilla, ya sea acudiendo a la sede del club el domingo de 11.30 a 13.00 o en el Palacio de los Deportes a partir de las 19.15.

El Bada llega al encuentro tras caer la semana pasada con el Bidasoa en un tramo final previo al parón invernal de curvas estrechas, pero para el que tiene la tranquilidad de haber hecho deberes previamente. Su ventaja con el descenso es de siete puntos, mientras que los blaugranas, con los de Irún a solo dos puntos de distancia, no se pueden despistar.

Nolasco, que cuenta con la baja de Carmona y con hombres como Dijà, Óscar y Rodrigo tocados, no renuncia a nada, lo que no quita para que sea consciente de la dificultad. “Al final, son ellos los que deciden, cuando aprietan hay poco que puedas hacer, se tienen que dar varias circunstancias para que puedas ganar, pero no es imposible”, recalca. Entre las claves a las que apunta se encuentra “no perder balones que les permitan correr y que en un minuto te marquen tres goles, y llevarles a nuestro terreno, al balonmano posicional”.

La temporada pasada, la receta estuvo cerca de conducir al éxito. Los oscenses cayeron por 32-35 en un duelo en el que se entró en el tramo final con opciones de dar la sorpresa.

El Barça, que más allá del tropiezo por alineación indebida frente al Torrelavega en 2021, no pierde en pista en la Asobal desde el 13 de abril de 2018, cuando el Granollers logró un 28-29, se presentará en Huesca después de que el jueves se impusiese en la Liga de Campeones al Celje esloveno por 39-30 asegurándose así llegar al parón de esta competición como líder de su grupo."Es la oportunidad de ver a los mejores del mundo, a jugadores que lo han ganado todo”, recalca Nolasco reclamando la presencia de la afición en la grada.