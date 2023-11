José Nolasco y Adrián Nolasco, cuando tu sobrino es el rival y el máximo goleador de la Asobal

No es la primera vez que se enfrentan, pero sin duda ésta es especial. El Bada Huesca recibe a las 20.00 en el Palacio de los Deportes al Fertiberia Puerto Sagunto, un recién ascendido que ahora mismo ocupa la plaza de promoción y que, con cinco puntos menos, comparte objetivo con los oscenses, lograr la permanencia. La principal figura de los valencianos se llama Adrián Nolasco, el entrenador local, José Francisco Nolasco. El apellido se repite porque son sobrino y tío. El primero se presenta como el máximo goleador de la Asobal con 65 dianas, el segundo cumple su 14º ejercicio en un mismo banquillo.

"Está encantado allí, mostrando la experiencia que cogió previamente en Huesca, Cuenca y Benidorm. A sus 30 años tiene la oportunidad de ser el emblema de su equipo, me llena de orgullo", afirma el técnico, para el que la liga que está protagonizando su sobrino demuestra que "cuando apostamos por él no fue por ser quien era, sino poque tenía algo".

Adrián, ilicitano, debutó en la Asobal llegando directamente desde Primera Nacional, dos categorías menos. Lo hizo en la 2013-14 de la mano del Bada Huesca al que se incorporó tras colgarse la plata en el Mundial júnior y donde se mantuvo otras dos campañas más para vivir de primera mano alguno de los mayores éxitos del club. En aquel primer curso el equipo fue cuarto en la liga y entró en la Copa del Rey y en la Copa Asobal. En el siguiente, se estrenó en Europa. Ese tipo de fichaje, el de joven con proyección, no ha sido precisamente único en el Bada, especializado en detectar y hacer crecer talentos.

Cuando se fue, el lateral izquierdo ya había sobrepasado la línea de los cien goles en Asobal (104) mostrando una línea ascendente. De once tantos pasó a 38 y de ahí, a 55, la que hasta ahora era su mejor marca, la que en Puerto Sagunto ya ha superado antes de llegar al ecuador del calendario. Luego pasaría dos ejercicios en Cuenca y tres en Benidorm antes de enrolarse en su actual destino aún en División de Honor Plata.

En el Puerto Sagunto, Adrián no solo es el que más marca, sino también el que más tira, lleva 99 disparos, y el segundo que más asistencias da, 26, por lo que no es de extrañar que la primera mención que hace su tío al analizar su próximo contrincante sea la suya. "Hablamos entre nosotros, pero de cosas familiares, no de balonmano", indica. El otro nombre que destaca es el del portero Luka Krivokapic, también de familia vinculada al 40x20. Es hijo de Marko Krivokapic, ex del Granollers, el Valladolid y el BM Aragón.

Más allá de los lazos de sangre, el Bada afronta el partido con ánimos renovados tras el 25-27 de la semana pasada en Cuenca que rompió con una racha de cinco jornadas sin ganar. Su meta clara es la de conseguir los dos puntos para afrontar con tranquilidad un fin de año que incluye al Bidasoa, segundo clasificado, al Barça, el líder, y a un rival directo, el Torrelavega. Regresa Ignacio Suárez y se espera que la única baja sea Carmona. El club entiende que el choque es muy importante y por ello lo ha promocionado entre su cantera y los colegios. También ha lanzado ofertas de entradas. Habrá animación antes del partido y se homenajeará a Miguel Escuer por su apoyo a la entidad.