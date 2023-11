El Bada Huesca recupera a Ignacio Suárez tres meses después

Tres meses después, el Bada Huesca podrá contar con Ignacio Suárez en la visita del viernes del Puerto Sagunto (20.00). El central sufrió durante la pretemporada una lesión en el aductor que le ha hecho perderse las once primeras jornadas de la Asobal. La semana pasada regresó a los entrenamientos con el equipo e incluso estuvo presente en el banquillo en la victoria sobre el Cuenca (25-27). Ahora, las sensaciones son buenas, el jugador está "con muchas ganas" y frente a los valencianos si nada se tuerce podría tener sus primeros minutos.

"Físicamente me encuentro muy bien, me estoy adaptando rápido", confirmó este jueves. Esa ilusión no le hace despegar los pies del suelo. "Estoy entrenando con cabeza, recuperando las sensaciones de antes de lesionarme", expuso. Al respecto, Nolasco le ha pedido "calma, que no lo haga todo de cero a cien".

Desde fuera ha visto "un equipo que está madurando mucho y con posibilidades de aspirar a algo más que la salvación" y el hecho de que en el vestuario haya otros tres centrales –Dijà, Óscar García y Malo– no lo ve un problema. "Somos polivalentes y todos podemos jugar en la primera línea", destaca.

Respecto al choque con el Puerto Sagunto, un recién ascendido, cree que es un rival que “tiene que acabar por debajo de nosotros en la clasificación”. “La victoria de Cuenca hay que hacerla buena pensando en las tres siguientes jornadas”, recalcó. En ellas, las que cierran la primera vuelta, los oscenses, novenos con cinco puntos de ventaja sobre el descenso y a cuatro del cuarto, se cruzarán con el Bidasoa, el Barcelona y el Torrelavega.

Cerca de los 1.200 abonados

El Bada está preparando lo que quiere sea un fiesta. Habrá animación previa al partido con el Puerto Sagunto con degustación a cargo de la carnicería de Miguel Escuer, que además será homenajeado por su apoyo al club desde sus inicios. Se han lanzado dos promociones. Por un lado, los abonados podrán adquirir dos entradas al precio de cinco euros acudiendo previamente a la sede del club hasta el jueves a las 20.00. Por otro, y con el fin de llegar a los 1.200 socios, se adelanta la campaña de abonados de la segunda vuelta.

El precio para los adultos es de 85 euros; el de los mayores de 65 años, de 70; el júnior (nacidos entre 2002 y 2007), de 40; y el infantil (de 2008 a 2017), de 15. Además, existe un pack familiar de dos carnés para familiares de los jugadores de la cantera por 85 euros. El cruce del viernes está incluido en la oferta mientras que el que será el último en casa antes de Navidad, la visita del Barcelona, el 10 de diciembre a las 20.15, es el que está establecido como ‘Día de ayuda al club’.