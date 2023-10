El Bada Huesca recibe al Nava dispuesto a seguir creciendo

El Bada Huesca se ha sabido crecerse ante las adversidades en el inicio de la competición, que continúa este domingo con la visita del Viveros Herol BM Nava al Palacio de los Deportes (18.30, LaLiga +). La derrota inicial ante el Valladolid dio paso a un triunfo en casa ante el Puente Genil y a dos meritorios empates en canchas tan complicadas como las del BM Logroño La Rioja y el Benidorm. Las ausencias por lesión han supuesto el principal hándicap para los de José Francisco Nolasco, a quienes sin embargo solo separa una victoria más de la zona alta de la Liga Asobal.

Los rojillos no pueden contar todavía con Gerard Carmona, que ha de pasar por el quirófano, ni con Ignacio Suárez, pero sí va a debutar ya el central Samuel Cordiés, hermano de Frank y un jugador llamado a amplificar el poderío físico de la primera línea. El técnico cree que “estamos siendo competitivos y sabiendo jugar el balonmano que debemos por las condiciones del equipo. Lo más importante es que nos hemos sabido adaptar”. Nolasco está satisfecho aun con matices, por el punto que se escapó en Benidorm en el último suspiro, ya que “llegamos al final con opciones de ganar, son resultados muy ajustados que podemos pagar y no podemos alcanzar el cierre con esa incertidumbre”.

El conjunto oscense no puede emplear de manera constante armas como la velocidad debido a que piezas que en el pasado reciente han sufrido problemas físicos, casos de Charly Pérez, Óscar García o Miguel Malo, no están todavía en plenitud pero, al menos, “sí nos aportan rotación”. Aguarda un recién ascendido engañoso, puesto que el Nava “manejaba el año pasado un presupuesto superior al de varios equipos de la máxima categoría y sigue en esa línea”. Los segovianos suman los mismos puntos que el Bada Huesca y han realizado refuerzos “importantísimos” a partir de una base contrastada. “Es un equipo muy completo y no es una sorpresa que esté ahí sacando puntos”, analizaba Nolasco.

El club realiza un nuevo llamamiento a los aficionados y Nolasco percibe “mucha más unión”, con un público “que presiona al equipo contrario y a los colegiados”, al tiempo que ayuda “en momentos en que el partido se pone cuesta arriba”. Sin olvidar que quien vaya al Palacio de los Deportes “se lo va a pasar muy bien”. Los árbitros deben ser “correctos” para no influir “en un partido dificilísimo, donde un detalle puede hacer que estés un gol o dos por encima o por debajo en el marcador”. Se va a tener que “ir aumentando el ritmo”. El debutante Samuel Cordiés es “súper rápido y ágil, está llamado a ser un jugador importante”.