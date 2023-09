El Bada Huesca se lleva la primera alegría de la temporada

Primera alegría de la temporada para el Bada Huesca. Los oscenses se apuntaron un triunfo de fe ante el Ángel Ximénez Puente Genil (32-31). De mucho mérito por la entidad del rival y por las mermadas fuerzas de los de José Francisco Nolasco, con varias ausencias por lesión y la necesidad de repartir muchos minutos entre pocos jugadores. Tras llevar la iniciativa durante todo el encuentro, este se definió con suspense en el último minuto y el empuje de dos jugadores bendecidos por los hados del balonmano, Dija y Domingo, que llevaron en volandas a los suyos.

Leo Terçariol fue el primer protagonista al detener un siete metros cuando los oscenses se habían puesto por delante en el marcador. Pero el bueno inicio de los locales no fue cuestión de nombres propios sino del colectivo: defensa férrea y soluciones ofensivas para plantar un prometedor parcial de 4-1 en solo seis minutos. Intensidad a fin de paliar las ausencias y un martillo pilón en el brazo de Dija, imparable desde los seis metros. Los andaluces desaprovecharon otro penalti, que mandaron el poste, y el Bada Huesca siguió exhibiendo efectividad (6-2).

Aun en inferioridad por la exclusión de Gucek, el Bada siguió incrementando la renta amparado en un inspiradísimo Terçariol. Se movía en márgenes cómodos y controlaba los tiempos del encuentro, masticaba las jugadas sin dejar margen al Puente Genil. Con 10-4, los visitantes se vieron obligados a pedir un tiempo muerto porque no les salía nada. Reaccionaron con un parcial de 0-3 (10-7) en un primer valle de la noche para los anfitriones, a los que empezaban a pesar las piernas (11-9). Nolasco lo vio claro y paró la tendencia con su primer tiempo muerto.

Óscar García empezó a sumar minuto tras su lesión porque había que rotar los esfuerzos. Terçariol prolongó su romance con los siete metros deteniendo otro y Dija alivió tensiones para llegar al descanso con un nuevo estirón tras una contra cocinada y finalizada por Pepe Floris y un gol visitante sobre la bocina (15-11). Dos goles de Domingo en la reanudación mantuvieron las constantes de los locales en una fase de toma y daca (18-13). Se trataba de mantener la cabeza fría y acertar, con unos índices excelentes para los de Nolasco.

Por físico solamente iba a resultar más complicado, y el Puente Genil se labró un parcial de 0-3 en un abrir y cerrar de ojos (21-19). Llegaban curvas y Gucek a la contra devolvió cierta tranquilidad (23-20). En una guerra de nervios y con un juego brusco en los andaluces, Domingo marcaba diferencias y los visitantes caían presa de una dinámica que no les favorecía. Dija seguía a lo suyo no fallando desde el punto de penalti (27-23). Entre el brasileño y Domingo mantenían a raya a los cordobeses, que no recortaron diferencias más allá de los dos goles antes de ponerse a uno en el último minuto. Los nervios del convulso cierre dieron paso a la explosión de merecida alegría.

Por otro lado, el Bada ha conocido este viernes su primer rival en la Copa del Rey. Será el Fundación Agustinos Alicante, un recién ascendido a la División de Honor Plata y la eliminatoria, a partido único, se jugará en la pista de los levantinos el miércoles 11 de octubre.

Ficha técnica

Bada Huesca: Terçariol, Dija (10), Óscar García, Domingo (9), Adrià Pérez (3), Ian Moya, Benites (2), Gucek (1), Frank Cordiés (6) y Floris (1).

Ángel Ximénez Puente Genil: Tekaya, Da Silva (1), Cabello, Keita (9), Bernabéu (4), Cuenca (1), Luisfer Jiménez (5), Aizen, Arsenashvili (3), Boskos (5), Sousa, Jung (3) y Ribeiro.

Parciales cada cinco minutos: 2-1, 6-2, 9-4, 11-7, 12-10, 15-11 (descanso), 18-13, 21-19, 24-22, 28-25, 29-27 y 32-31.

Árbitros: Florenza Virgili y Ausás Busquets.

Incidencias: Partido de la jornada 3 de la Liga Asobal disputado en el Palacio de los Deportes ante 800 espectadores.