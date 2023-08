El Balonmano Casademont Zaragoza arranca de nuevo

Más que vuelve a empezar, continúa el Casademont Zaragoza en su camino hacia la élite del balonmano español, hacia esa añorada Liga Asobal que demanda la ciudad y el nombre de la entidad que nació hace ahora un año. No ascendió el curso pasado, ni tan siquiera disputó la fase de ascenso a la División de Honor Plata. Sí, el hombre de la categoría es Primera (Nacional), pero en verdad estamos en Tercera... Y mucho deberá progresar este año si quiere, por fin, ascender. Mucho es mucho, pues la exigencia se antoja elevada. Ojo: el Romo de Bilbao y el filial del histórico Anaitasuna de Pamplona, los clubes del grupo de Primera Nacional en que está censado el conjunto aragonés que se clasificaron para el ‘play off’ de ascenso como campeón y subcampeón, no ganaron ni un solo partido en la fase definitiva de la temporada pasada. El dato no es baladí. Esta es la dificultad real que entraña el reto.

No obstante, se ha avanzado desde la extinción del balonmano de élite en Zaragoza con la desaparición del BM Aragón hace ahora ochos años. La unión de canteras y la creación del Zaragoza Balonmano, sociedad matriz del actual BM Casademont Zaragoza, ya fue un paso importante. Pero hay que seguir creciendo, y no poco, para volver con los mejores. Con ese objetivo, este martes se presentó la campaña de abonados, el equipo, el nuevo entrenador y el partido de presentación en la sede de Contazara, segundo patrocinador del club después de la marca que le da nombre comercial, Casademont. En cuanto a la campaña de abonados, el precio para mayores de 16 años será de 45 euros, y el abono juvenil (menores de 16 años), 30. Ha habido cambio en el banquillo. Eduardo Gálvez regresa sustituyendo a Álex Egea. El equipo refuerza las posiciones de lateral zurdo y pivote, con el brasileño Marcos Vinicius Vieira y el tunecino Alaeddine Kouni, especialista defensivo este último. Además, Mario Hernández puede darle otra dimensión al juego como central.

Eduardo Gálvez confesó los objetivos del equipo. “Seguir dando pasos adelante para que el equipo pueda estar lo más arriba posible es la meta”, dijo el nuevo entrenador. En cuanto a la competición, Gálvez advirtió las dificultades que esperan. “Ahora mismo, es una incertidumbre cómo van a estar los equipos. Sabemos que el Romo se está reforzando incluso más, y también está el descenso del Zarauz, que será uno de los gallitos del grupo si mantiene el bloque. Además, tanto el Anaitasuna como el Bidasoa son siempre favoritos al tener equipo de Asobal que incorpora jóvenes jugadores de mucha calidad y se foguean en nuestra categoría. Pero lo que define la competición es la igualdad. Cualquier equipo puede hacerte sufrir y ganarte en una mala tarde”, apuntó Gálvez.

El partido de presentación está fijado para este sábado, día 2, ante el BM Soria, que viene de desarrollar una notable temporada en la Primera Nacional, idéntico nivel al del conjunto zaragozano. Se jugará en el pabellón Siglo XXI a las 19.00, punto de partida de un conjunto que anhela devolver Zaragoza al lugar que merece en el balonmano español.