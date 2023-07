Danila So Delgado: "Con once años quise dejar de jugar y ahora soy internacional"

Cuatro décadas después, una jugadora aragonesa ha sido convocada por la selección española absoluta de balonmano. Danila So Delgado Pinto toma el testigo que dejó en los años 80 la legendaria Merche Fuertes.

Estamos ante un hecho absolutamente excepcional…

Tampoco había caído en ese dato. Sé que estoy muy feliz de haber sido convocada por Ambros Martín para la selección absoluta, que hemos llegado a Rumanía desde Barcelona, y que mañana jugamos frente a Rumanía.

¿Cómo ha sido este viaje tan bonito?

Ya le he dicho, desde Barcelona.

No, no, me refería a su singular carrera deportiva.

Le cuento. Nací en Lisboa en 2001. Apenas con un mes de vida, mi familia se desplazó a Zaragoza.

¿Por qué vinieron a Zaragoza?

Porque mis padres encontraron trabajo aquí. Ellos son de Guinea-Bissau, al lado de Senegal. Mi padre, Danilo, es electricista, y mi madre, Edy, reponedora.

¿Cómo le dio por el balonmano?

Desde los tres años jugaba al fútbol. Mis padres habían jugado al fútbol. Y mis hermanos también jugaron y juegan al fútbol. Y muy bien, por cierto. Sidney fichó con 11 años por el Barça. Ahora tiene 15 años y vive en La Masía. Y mi hermano Edson, que es juvenil todavía, también se fue a Barcelona, aunque ha regresado a Zaragoza y ahora juega en el Montecarlo.

¿Cómo puede haber tres deportistas de este nivel en una misma familia? ¿De qué se alimentan?

Mi mamá cocina muy bien. Sobre todo, el arroz.

Habrá que dar con la receta… Nos habíamos quedado en sus inicios al balonmano.

Cuando llegamos a Zaragoza, vivíamos en el barrio de Jesús. Iba al colegio Tenerías y después al Hilarión Gimeno. Comencé a jugar en el HISA y después en el San José a fútbol. Pero, como mis amigas jugaban al balonmano, me fui a jugar con ellas a jugar a balonmano cuando tenía nueve años.

¿Destacó desde el principio?

Si le digo la verdad, yo no me veía mucho…

No lo puedo creer: ¡es buenísima!

Pues yo no me veía del todo. Incluso con once años quise dejar de jugar al balonmano. Y ahora, ya ve, soy internacional absoluta.

¿Por qué no dejó el balonmano?

Fueron muy importantes los consejos de un entrenador.

¿Quién fue el visionario…?

Miguel Mendo. Me dijo que era muy buena a balonmano, que tenía condiciones.

¡Viva Mendo!

Yo era muy pequeñita entonces.

Pues ahora la veo fuerte como un roble...

Ahora mido 175 centímetros y peso 75 kilogramos. He trabajado muchísimo para llegar hasta aquí desde que decidí seguir jugando al balonmano.

En la selección infantil aragonesa ya se hablaba de usted por todos los lados.

También fue muy importante ese paso. Me llamó la selección y pensé que no era tan mala.

Pues claro…

Me ayudaron mucho Juan Luis López y Jaime Tuquet, los seleccionadores, que luego fueron mis entrenadores en el BM Colores. El balonmano comenzó a ser una prioridad. En 2017 me llamó la selección española. En Zaragoza, siendo juvenil ya jugaba con el equipo absoluto.

Su salto a la élite estaba cantado.

Pero en ese momento, llegó la lesión: me rompí el ligamento cruzado anterior de la pierna derecha.

Menos mal que no fue el de la pierna de salto…

Sí, pero era volver a empezar... No me rendí. En 2019 me fichó el Sant Quirze. Después, el Valladolid.

Este año, literalmente, se ha salido en el Elche, siendo clave en el subcampeonato liguero.

Me veo bien, fuerte. Ahora, ir con la selección absoluta española es lo máximo.

No solo eso: es la lateral izquierdo de España, puesto ofensivamente capital en el balonmano.

Solo tengo 21 años y voy a dejarme la vida en un gran equipo como la selección española.