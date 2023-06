El Bada Huesca concluye la campaña con un empate en Cangas

El Bada Huesca cerró el curso con un empate en la pista del Frigoríficos del Morrazo (28-28) que, al menos, sirvió para frenar la dinámica de seis derrotas consecutivas. No se ganó pero tampoco se cayó en Cangas, donde los locales se jugaron la vida y se conformarán con disputar la promoción para evitar el descenso a División de Honor Plata. Los oscenses eran jueces de la última jornada, en la que la victoria del Sinfín en Guadalajara condenó a los alcarreños. Los de José Francisco Nolasco llegaron a disfrutar de rentas cómodas en la olla a presión de O Gatañal y ya miran hacia su decimotercera campaña consecutiva en la Asobal.

El portero local, Javi Díaz, detuvo los tres primeros lanzamientos del Bada en un comienzo frenético, contagiado por la electricidad de la grada de O Gatañal y en el que Leo Terçariol también se mostraba inspirado con la ayuda añadida de los postes. Los oscenses se pusieron por delante a los tres minutos (1-2). Hackbarth, en el partido de su adiós, aumentó esta pequeña renta (2-4) ante un equipo local atenazado por lo que estaba en juego. Cordiés sumó y siguió en siete minutos de dominio rojillo hasta el despertar del Cangas, que se acercó con dos goles consecutivos (4-5). Los gallegos no conseguían corregir su trayectoria ante un Bada maduro (5-8).

Los locales se situaron de nuevo a un tanto de distancia (7-8) con un siete metros y empataron a los 16 minutos con un parcial de 3-0 que no cambió el pulso del Bada Huesca, que trataba de jugar con relativa calma y no sucumbir a la presión ambiental. Floris y Hackbarth devolvieron la iniciativa a los oscenses (8-10), pero de manera fugaz. El Cangas volvió a empatar y fue presa del mal de altura hasta en tres situaciones cuando atacaba para ponerse por delante (10-10). Agradecidos por los regalos, los aragoneses arañaron una nueva renta (10-12) y se acercaron al descanso con margen para el error, que no se produjo. Al contrario, un gol a la contra de Ian Moya en el último suspiro revolvió el +3 al marcador (12-15).

Como era de suponer, el Cangas fio sus opciones a un inicio fulgurante de segunda parte y cumplió con un parcial de 2-0 (14-15). Mosquera volvió a echar agua fría a la caldera y Terçariol despejó un siete metros después de haber recibido un fuerte golpe en la cara. Los gallegos no conseguían revertir la sensación de drama e impotencia que flotaba en el ambiente. Varela propinó un rodillazo en la cara a Terçariol que le provocó una brecha y llevó a la portería a Arguillas los últimos 18 minutos del encuentro. Los gallegos se negaban a sucumbir y el fantasma de las seis derrotas consecutivas del Bada asomó cuando se desaprovecharon ataques para distanciarse a cuatro goles y se encontraron a dos (21-23). Por si acaso, Arguillas estaba inspirado.

Gucek excluido, el Cangas desperdició un penalti cuando se encaraban los nueve últimos minutos. Pero aprovechó su superioridad con dos goles (23-24) y empató a los 53 minutos, algo que no había logrado durante los 50 anteriores (24-24). El inercia se estaba poniendo fea para el Bada Huesca, que en pleno atasco en ataque se vio en desventaja por primera vez desde el 1-0. Con poco más de cinco minutos por delante, Dija volvió a nivelar el electrónico con un siete metros (25-25), pero O Gatañal y la urgencia empujaron a los gallegos.

Floris fue excluido en un momento inoportuno, con empate a 26 y de manera rigurosa, y Dija replicó con un siete metros. Brais Fernández se adjudicó el papel de héroe local y el Cangas defendió con uñas y dientes la ventaja definitiva frente a los postreros intentos del conjunto aragonés. Cordiés vio la luz a falta de 15 segundos (28-28) y el empate, con dos paradas finales de Arguillas, sirvió a los locales para asegurarse la promoción -les habría valido perder- y evitar el descenso directo.

Ficha técnica

Frigoríficos del Morrazo: Javi Díaz, Varela (3), Gayo (5), Alberto Martín (3), Del Arco (2), Brais (7) y Dorado (4) -siete inicial-. También jugaron Forns (ps), Simes, Rubén Soliño, Quintas (3), Toth, Iribar, Fodorean, Salgado y Vilanova (1).

Bada Huesca: Terçariol (p), Adriá Pérez, Mosquera (6), Benites (1), Gucek, Cordiés (6) y Hackbarth (4) -siete inicial-. También jugaron Arguillas (ps), Casterad (ps), Ian Moya (2), Ignacio Suárez (2), Père Arnau, Dija (6) y Floris (1).

Parciales cada cinco minutos: 2-3, 5-6, 7-8, 8-10, 10-11, 12-15 (descanso), 15-16, 16-19, 18-21, 21-23, 25-24 y 28-28.

Árbitros: Soria Fabián y Álvarez Menéndez. Excluidos Gucek y Floris en los visitantes e Iribar y Quintas en los locales.

Incidencias: Partido de la jornada 30 de la Liga Asobal jugado en el pabellón O Gatañal de Cangas del Morrazo (Pontevedra). Lleno absoluto.