El Bada Huesca echa el cierre a la temporada en la pista del Cangas

El Bada Huesca dice adiós al curso 2022-23 después de una permanencia más ajustada de lo esperado y tras seis derrotas seguidas. Con la salvación en la mano, visita este sábado a un rival que se juega la vida, el Frigoríficos del Morrazo de Cangas (18.30, Teledeporte y LaLiga Sports TV). Los gallegos necesitan ganar para aspirar a abandonar la posición de promoción de descenso, y el empate les basta para evitar el descenso automático. Si caen con los rojillos, se asomarán al abismo si puntúa el Guadalajara, penúltimo. O Gatañal, pabellón siempre caldeado, registrará un lleno absoluto.

En primer término, los oscenses quieren evitar el séptimo tropiezo consecutivo. José Francisco Nolasco, entrenador del Bada Huesca, espera como siempre, un gran ambiente y que el público lleve en volandas a los jugadores de su rival, algo que desea que no afecte al conjunto oscense. Reivindica la temporada de los suyos, pues la salvación virtual ya se había alcanzado antes de que comenzase la racha de derrotas.

Para este encuentro, el Bada Huesca podrá contar con el lateral derecho Domingo Luis Mosquera tras jugar con la selección española de balonmano playa en Noruega, pero tendrá las bajas del pivote Iván Montoya y del extremo derecho Gerard Carmona. “Qué mejor sitio que esa pista con un partido tan transcendental para ellos para que no acabemos la temporada con siete derrotas consecutivas”, destacó.

“Va a ser un partido en el que va haber mucho corazón y el que tenga cabeza tendrá más ventaja. No nos tenemos que contagiar del corazón ni del estado emocional y si tiramos de cabeza tendremos más opciones”, analizó Nolasco. Sobre el Cangas, señaló que tiene calidad y que será complicado ganar en terreno gallego: “Tiene jugadores como Juan del Arco, Mario, Valera o Alberto Martín, que además juegan para el colectivo, con un juego muy determinado. Ante el Granollers sumaron un punto, por eso no será fácil, y además nosotros tenemos jugadores que no han vivido una experiencia de este tipo, que debe servir para aprender”.