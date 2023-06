Domingo Luis, el artillero de la arena

Fueron 135 goles. Se incorporó a última hora, después de mucho tiempo sin pisar ese terreno y acabó siendo, ya no solo una pieza fundamental de la selección española, con la que acabó en quinta posición, sino uno de los nombres propios del campeonato. Domingo Luis, lateral derecho del Bada Huesca, fue el máximo anotador del Europeo de balonmano playa celebrado la semana pasada en Nazaré (Portugal). «No puedo estar más contento, tanto en el plano individual como, sobre todo, en el colectivo, éramos un grupo joven, con muchas caras nuevas, y hemos ido creciendo en cada partido», afirma.

Natural de Algeciras y de 22 años, ésta es su tercer curso en las filas del representante aragonés de la Asobal. La rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha le hizo perderse gran parte del último curso y le alejó de la arena, pero lo cierto es que desde prácticamente sus inicios en el balonmano, para él lo natural ha sido compaginar la pista y la playa. "Llevo desde los 14 o 15 años metido en la dinámica de las selecciones nacionales", confirma.

Los ‘Hispanos de la Arena’, apelativo como se conoce al combinado nacional, partían con la meta de lograr el billete tanto para los Juegos Europeos de este año como para el Mundial del que viene. "Para nosotros sobre todo era muy importante llegar al Mundial, porque sino hubiese significado dejar 2024 en blanco", comenta. Pensar en el podio era algo que de inicio no se planteaba, pero que se ha acariciado.

"El balonmano playa es muy diferente al de pista, se puede decir que son dos deportes distintos. Es más dinámico y rápido, casi no da tiempo a formar las defensas", comenta sobre una disciplina que en Aragón va cogiendo fuerza, pero que en las zonas costeras está muy implantada. Domingo Luis, por ejemplo, además de al Bada, pertenece al BMP Algeciras, conjunto que aportaba a la selección otros dos jugadores. "Los partidos son muy igualados y en ellos los errores propios y los pequeños detalles pueden ser decisivos", sigue explicando.

La trayectoria de España en el Europeo lo corrobora. En la fase de grupos cayó por 1-2 con Alemania, que sería finalista, tras un 24-20, 22-24 y 4-6, y con Hungría, la campeona, por 2-0 (21-20, 21-20), y ganó a Noruega 0-2 (26-30, 22-23). Los nórdicos fueron los rivales por el quinto puesto con la plaza para el Mundial en juego. Se les venció otra vez por 2-0 (23-22, 25-16). Antes en cuartos de final se perdió con Portugal con un 2-1 (22-18, 14-19, 7-2) y en el cruce siguiente se venció a Ucrania 1-2 (16-15, 22-23, 2-7).

La tardía incorporación de Domingo Luis, dos días antes de que arrancase la competición y único jugador de Asobal del combinado, se debió a sus compromisos con el Bada. Participó en la derrota con el Puente Genil (27-26) antes de viajar y causó baja el sábado pasado en el 31-39 con el Bidasoa en el Palacio de los Deportes, un tropiezo que de todos modos no impidió certificar la salvación matemática a falta de una jornada gracias a los marcadores de otras pistas. "Le estoy muy agradecido al club por haberme permitido marchar siendo que aún no ha terminado la liga, a la vuelta lo primero que he hecho ha sido darles las gracias a Pachi y José", comenta en referencia al presidente Pachi Giné y al entrenador José Nolasco.

Su buen hacer sobre la arena confirma una temporada en la que, una vez dejada atrás la rotura de ligamento, "ha servido para volver a encontrarme". En 25 partidos en la Asobal ha conseguido 68 goles. "He ido de menos a más y quiero que siga siendo así", afirma mirando a un próximo curso en el que también espera "más del equipo". "El grupo era joven, pero hemos sabido competir y partidos que este año se nos han ido por la inexperiencia el que viene caerán a favor", promete. Antes, este sábado a las 18.30 todavía hay que echarle el cierre a la liga visitando al Cangas.