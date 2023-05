El Bada Huesca pide el empuje de la afición para cerrar la permanencia ante el Bidasoa

Existen otras combinaciones posibles que incluso se lo aseguraría perdiendo, pero el Bada Huesca está centrado en lograrlo por sus propios medios. Los oscenses llegan a la penúltima jornada de la Asobal con la permanencia aún sin estar atada por completo, todavía sin esquivar la antepenúltima posición, la del ‘play out’. Para hacerlo tan solo necesitan una victoria este sábado ante el Bidasoa en el Palacio de los Deportes (18.30). Enunciarlo resulta rápido y sencillo, lograrlo sobre el 40x20 exige más esfuerzo. En la pista aguardará el cuarto clasificado y los de Nolasco, con bajas, suman cinco derrotas consecutivas. Quieren un último empujón, que la despedida a la temporada en casa sea una fiesta, y por ello reclaman el apoyo de una afición que ha estado con ellos toda la liga.

“Esperamos con ansia celebrar la permanencia matemática, virtualmente la situación es buena, pero falta tener esa seguridad, conseguirlo en casa sería algo muy importante”, afirma Néstor Oliva, el gerente del BM Huesca. Su previsión de afluencia de público es “que se mantenga la media de asistencia de toda la temporada”, es decir, más de mil espectadores. “Alicientes hay, celebrar con el equipo y el último partido en el Palacio”, recalca.

Para fomentar la asistencia se están visitando esta semana los colegios San Viator, Alcoraz y Pirineos de Huesca y al Vero Alcanadre en Abiego. También se ha lanzado una promoción a través de la Federación Aragonesa de Balonmano a todos lo clubes de la Comunidad para facilitar su presencia. Además, por gentileza de uno de los patrocinadores, la Clínica Dental Fuente del Ángel, se repartirán aplaudidores. “Los jugadores notan los ánimos, cuanto más haya mucho mejor”, subraya Oliva.

En la misma línea se expresa uno de los beneficiados por ese apoyo, el pivote Rodrigo Benites. “La afición ha estado increíble desde el primer momento de la temporada a pesar de que en casa los resultados no han sido buenos”, comenta. “No estamos tranquilos porque matemáticamente no estamos a salvo, tendremos que hacer un partido muy serio y ganar”, expone. “Siempre hablamos de ser competitivos, pero el tema de esta semana es ganar sí o sí”, arenga. “Nosotros y la afición nos merecemos sacar los puntos y estar tranquilos la última semana”, añade. El brasileño lo tiene claro: “Quiero sacar los dos partidos que quedan y no mirar a los otros, quiero los cuatro puntos”.

Sobre la mala racha cree que “tuvimos muchas bajas, pero no es una excusa, ha habido oportunidades para sacar los partidos y no lo hemos hecho, contra el Benidorm y el Ademar no estuvimos bien, pero en el resto sí”. Como ejemplo pone el tropiezo del sábado en Puente Genil: “Ganábamos de seis y dejamos que el partido se fuese”. “Hemos tenido muchos partidos con cuatro o cinco minutos que no gestionamos bien, el equipo es joven y a veces comete fallos, hay que trabajar para las dos jornadas que quedan y la próxima temporada”, analiza.

El número de lesiones cree que “no es normal”, pero para sobreponerse lo que hay que hacer es “trabajar mejor”. Para ello, se pone como ejemplo. Sin Iván Montoya ha tenido que asumir en el pivote las labores de defensa y ataque. “Si tengo que jugar cincuenta minutos, los tengo que jugar bien, si tengo que atacar, atacar bien, hay que estar concentrados todo el tiempo”, manifiesta. “Salgo muy destrozado, pero contento”, confiesa.