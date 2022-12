El Bada Huesca quiere cerrar la primera vuelta con una gran fiesta

El Bada Huesca despedirá la primera vuelta del campeonato este viernes. Recibe al Frigoríficos del Morrazo Cangas en el Palacio de los Deportes (21.30, LaLiga Sports TV) y se despedirá después de la competición hasta el mes de febrero por la disputa del Mundial de Polonia y Suecia. Por ello, el club quiere que se viva una gran fiesta en el marco de la disputa de dos puntos importantes para que los de José Francisco Nolasco se marchen de vacaciones con tranquilidad. Desde una hora antes se ofrecerán bocadillos y bebida y habrá música para caldear el ambiente. También se han repartido entradas en los colegios Pío XII y Alcoraz, así como en el CRA Montearagón.

Nolasco ha presentado el encuentro junto al canterano Pepe Floris, que es duda como también lo es Gerard Carmona. El lateral izquierdo vive su primera temporada como miembro de la plantilla profesional a todos los efectos y cree que es un derecho que se ha de ganar “semana a semana”: “No estoy preparado del todo, la Asobal supone un salto muy grande, con mucha más exigencia física y mental, y hay que ir poco a poco. Creo que estoy mejorando sobre todo a nivel defensivo y en ataque todavía estoy algo más atascado, pero espero ir soltándome”.

De cara a la cita con los gallegos, Floris cree que “tenemos ganar de ir a por todas en este partido. Lo estamos preparando bien durante la semana y a ver si podemos sumar esos puntos antes de las vacaciones. El Cangas es un rival duro y va a ser un partido complicado, pero podemos sacar los puntos y tenemos las claves para hacerlo”.

Nolasco hace cuentas y, en caso de ganar, el Bada cerraría la primera vuelta con 12 puntos y, por tanto, más de la mitad de la ruta de la permanencia recorrida. Además, el Cangas solo suma un punto menos, por lo que se le puede considerar un rival directo: “Estaría muy bien conseguir esa cifra. Y además todo lo que podamos sumar ahora nos ayudará en la segunda vuelta. Es totalmente diferente por muchos factores que entran en juego, y ganar el viernes nos daría ese punto de optimismo”.

Más que la clasificación, al entrenador rojillo le interesa “qué hacemos, porque si lo haces bien estarás arriba y si no lo haces bien y no consigues mejorar, me preocuparía. Ahora mismo estamos un ramillete de equipos pegados y me preocupa el cómo jugamos”. Los oscenses quieren aprender de errores pasados que han costado derrotas en el Palacio y a domicilio y Nolasco ve a sus jugadores “preparados” para superar a un Cangas que “es un equipo parecido al del año pasado, aunque entonces tenían dos o tres jugadores determinantes que ahora no tienen. Pero juegan con la misma idea, con sus haberes y sus debes. Será complicado. Saben a lo que juegan y vendrán a sumar”.