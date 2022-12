El Bada Huesca se estrella en la segunda parte con el Bidasoa

De ir ganando por tres goles en la primera mitad, a verse seis por debajo ya en el tramo final. El Bada Huesca no pudo sacar nada provechoso de su visita al Bidasoa de Irún, conjunto perteneciente a la nobleza de la liga, pero que se encontraba en horas bajas tras haber caído en seis encuentros entre la Asobal y Europa. Los oscenses protagonizaron una seria primera parte de la que no obstante no obtuvieron ningún rédito en el marcador (13-13) y sucumbieron en la segunda víctimas de una defensa adelantada a la que no encontraron la puerta de salida y frente a la que cometieron muchos errores que hicieron inútil la buena actuación de su portero, Tercariol (29-25).

Junto al resultado, la mala noticia del choque la dejó la lesión de Carmona. Los oscenses siguen sin despegarse definitivamente de la zona baja de la clasificación a falta de una jornada para cerrar la primera vuelta. Lo hará el próximo viernes recibiendo en el Palacio de los Deportes a las 21.30 al que es un rival directo, el Cangas.

Unos minutos finales en los que los oscenses estuvieron menos afortunados que en el resto de la primera parte hicieron que al descanso el marcador fuese de empate a trece. El Bada, durante ese periodo inicial llegó a contar con rentas de hasta tres goles y solo estuvieron por detrás en el marcador en el 1-0 inicial y en el posterior 5-4, obra de un ex, Asier Nieto, inspirado a lo largo del choque. También lo estuvo en la portería visitante Tercariol, freno para los vascos en varias contras y tiros claros, y adelante, Carmona, que marcó desde los siete metros, a la carrera y en ataque posicional. Como ya había sucedido en el triunfo ante el Puente Genil de la jornada anterior, los de Nolasco buscaron a los extremos y no salió mal. Tampoco la defensa, desde donde se creció.

Dos tantos seguidos de Carmona abrieron el primer hueco (7-9) cerca del minuto 17 obligando a que los locales pidiesen tiempo muerto. Le sirvió de poco porque Montoya acabaría por conseguir el 8-11. Nacho Suárez mantuvo el colchón con el 10-13, pero el Bidasoa, apoyado en una defensa adelantada, reaccionó con el 0-3 con el que los dos equipos se fueron a los vestuarios. Dentro de ese parcial llegó también la lesión de Carmona, dañado al recibir un golpe en la rodilla en un ataque.

La reanudación del choque fue una continuación de lo vivido anteriormente. Al Bada se le siguió atragantando la defensa del Bidasoa, que pasó a llevar la batuta claramente con el 18-15 a pesar de los intentos de Hackbarth y Tercariol para mantener a los suyos atados al duelo. Un 0-2 del brasileño y Adrià Pérez acercó a los visitantes a uno, pero dos tantos a la carrera de los vascos supusieron el 23-19 a falta de trece minutos. Los de Nolasco ya solo conseguirían colocarse a dos, no encontraron con facilidad a Montoya y facilitaron las contras del Bidasoa que se fue hasta el 29-23. Solo quedó ya tratar de acabar de la mejor manera posible. Se hizo con dos goles de Nacho Suárez que rubricaron el 29-25 final.

Ficha técnica

Bidasoa Irun: Jakub (Landa), Zabala, Asier Nieto (5), Mitic (2), Aginagalde (4), Cavero (6, 2 de pen.), Azkue (4, 1 de pen.), Matheus Da Silva, Víctor Rodríguez (1), Tesoriere, Dariel García (4), Furundarena (1), Gorka Nieto (2), Tao.

Bada Huesca: Tercariol (Arguillas), Montoya (5), Carmona (4, 3 de pen.), Adriá Pérez (1), Diógenes Cruz (1), Mosquera (2), Moya, Nacho Suárez (3), Pere Arnau (2), Benites (1), Gucek, Pueyo, Cordies, Malo, Hackbarth (5, 2 de pen.), Floris (1).

Marcador cada cinco minutos: 1-2; 5-4, 7-9; 8-10; 10-13; 13-13- descanso- 17-15; 19-16; 20-19; 23-21; 27-23; 29-25.

Árbitros: Colmenero y Rollán. Excluyeron a Furundarena, Víctor Rodríguez, Da Silva, Asier Nieto y Pere Arnau.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 14ª jornada de la Asobal disputado ante 1.400 aficionados en el pabellón Artaleku.