El Bada Huesca afronta en Cuenca un nuevo reto de altura

El Bada Huesca está atravesando por una complicada fase del calendario tanto por la concentración del número de encuentros como por la entidad de sus rivales. Por segunda semana consecutiva deberá jugar en miércoles. Si en la anterior fue para estrenarse en la Copa del Rey eliminando al Alcobendas, de División de Honor Plata, por 30-33, ahora será para visitar al Cuenca (21.30) el cuarto clasificado de la Asobal y en palabras de José Nolasco, el técnico de los oscenses, “el claro candidato a ser segundo”, la máxima posición a la que pueden aspirar todos los conjuntos de la liga a excepción del gran dominador, el Barcelona.

El cruce se producirá con la derrota del domingo ante el Granollers (31-36), el equipo que ahora ostenta ese subcampeonato, aún muy reciente y con el 38-34 ante el Ademar, otro de los conjuntos de la zona alta, como último precedente liguero a domicilio. El Bada, que lleva tres jornadas sin ganar, ha visto como la zona baja de la clasificación, muy congestionada e igualada, se ha ido acercando.

Para Nolasco será clave en el partido controlar “las pérdidas de balón”. “Estadísticamente, jugamos más rápido, tenemos más efectividad, hacemos más paradas que ellos y metemos más goles, flaqueamos a nivel defensivo, algo que no nos podemos permitir”, analiza. “Tienen jugadores muy experimentados, que saben qué hacer en cada momento y también manejan el tiempo del partido”, advierte. “Somos capaces de competir contra todos, en esta liga si no compites pierdes y si lo haces puedes ganar, aunque no es seguro. Si no tienes en la cabeza competir, mejor quédate en Huesca”, advierte.

En cuanto a la enfermería, Domingo Luis se encuentra bien y serán duda Arnau y Montoya. Dija presenta una microrrotura en el semitendinoso de la pierna derecha y se le reservará para el recibimiento al Benidorm del sábado (20.30).

La pérdida de referentes de cara al actual curso se está haciendo notar en la primera vuelta del Bada, en cuyas filas también están teniendo contratiempos piezas que deberían ser importantes. “Estamos pidiendo muchas cosas a jugadores que no habían tenido ese papel”, comenta Nolasco quien, apuntando a la segunda parte de la competición, considera que “el trabajo se notará a largo plazo”, pero que también observa que “en comparación con otras temporadas, el equipo está evolucionando menos, tenemos que asentar conceptos que otras veces ahora ya estaban controlados”. “Una victoria en Cuenca sería un subidón y nos confirmaría que no lo estamos haciendo tan mal”, apunta.