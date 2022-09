El Bada Huesca no quiere sorpresas ante el Guadalajara

El Bada Huesca regresa este sábado al Palacio de los Deportes para frenar en seco la racha de dos derrotas consecutivas y dar una primera alegría a la afición oscense. Recibe al BM Guadalajara (18.30, LaLiga Sports TV) después de caer ante el FC Barcelona, lo que entraba dentro de todas las previsiones, y el Atlético Valladolid en el estreno casero. Este, un traspié inesperado tras la victoria oficial en Torrelavega. Los de José Francisco Nolasco recelan de los castellano-manchegos, que aún no ha sumado ningún punto, porque eso significa poco a estas alturas.

El entrenador del Bada Huesca no se fía del flojo comienzo del Guadalajara, que no ha sumado ningún punto todavía: “El partido no será fácil aunque nos enfrentemos a un equipo recién ascendido que todavía no ha sumado ningún punto. Además, como jugamos en casa, no podemos dejar escapar los puntos”. Sobre el rival, el entrenador del conjunto aragonés ha destacado la juventud de sus jugadores y las ganas que tienen de triunfar.

“Tienen la base del año pasado con el equipo que ascendió, con mucha juventud, mucha hambre de ganar y triunfar, y también han hecho incorporaciones importantes. Aunque no han sumado ningún punto en las tres primeras jornadas hay que tener en cuenta que han jugado contra tres equipos importantes”, ha resaltado José Francisco Nolasco, que podrá contar con todos sus jugadores al no haber sancionados ni lesionados.

Más información El Bada Huesca planta cara y cae con dignidad ante el FC Barcelona

En este sentido destaca la presencia del lateral izquierdo cubano Frank Cordiés, que al fin podrá debutar después de cumplir los tres encuentros de sanción que arrastraba de su paso por el Vestas Alarcos. Añadirá más fiabilidad defensiva a un bloque que se mide con un Guadalajara que no ha tenido el estreno deseado en su retorno a la máxima categoría al acumular tres derrotas seguidas en tres partidos.

La sufrida ante el Cuenca, su eterno rival, la pasada jornada no ha hecho mella en el equipo que dirige Juan Carlos Requena, que hace piña con sus jugadores y continúa su trabajo, paso a paso, para conseguir volver de tierras oscenses con sus primeros dos puntos en el bolsillo. “El Bada Huesca lo está haciendo muy bien, pero para nosotros cada partido es único, fundamental, y lo preparamos como si fuera una final sabiendo que estamos en una liga regular y siempre hay más oportunidades”, ha comentado.