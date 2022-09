El Bada Huesca planta cara y cae con dignidad ante el FC Barcelona

Si no se puede ganar al FC Barcelona, campeón de Europa y dominador de la Asobal con mano de hierro, al menos se le intenta competir hasta el final. Es lo que ha hecho el Bada Huesca este viernes en el Palau Blaugrana. La derrota por cinco goles de diferencia (35-30) explica que los rojillos, aunque nunca han tenido opciones de vencer, se han mantenido los 60 minutos a flote, con una primera parte digna y una segunda encomiable. Se trata de la segunda derrota más corta en el feudo barcelonista -los oscenses cayeron por un tanto en el cierre de la campaña 16-17- y rearma de moral a un bloque que llegaba de perder de manera inesperada en el Palacio ante el Valladolid.

Una primera exclusión de Blaz Janc ha propiciado un siete metros que no ha podido aprovechar Hackbarth en el arranque. Emil Nielsen, portero danés que ejerce de alternativa a Pérez de Vargas, se ha convertido en un dolor de cabeza constante en el arranque del partido. El Bada armaba ataques largos pero no acertaba y tampoco evitaba que los locales corrieran. La desventaja inicial, cocinada a fuego lento (3-0), ha costado cinco minutos de recortar, con el primer gol obra de Benites, al que han dado continuidad Suárez y de nuevo el brasileño para acercarse (4-3) y abrir un grifo que no se ha cerrado durante la siguiente media hora.

Los oscenses se han despertado en estático y a la contra, con un parcial de 1-4 que les ha llevado a ponerse a la altura en el marcador (5-5). Magníficamente conducidos por Suárez, los de Nolasco se han mostrado afinados en los lanzamientos de media distancia como una forma de sortear la férrea defensa del Barça. Benites se ha hecho fuerte en el pivote y el encuentro se ha convertido en un divertido correcalles en el que los rojillos se han hecho fuertes. Armados hasta los dientes en defensa (7-7). El siguiente estirón de los catalanes estaba al caer, y de nuevo sujetados por abajo y velocísimos arriba, como siempre, se han vuelto a ir con un 4-0 (11-7).

Superado el primer cuarto de hora, los dos equipos han comenzado a rotar y el Bada ha tratado de acercarse hasta más allá de los dos goles. Con la sensación peligrosa para el Barça de que aplicaba la ley del mínimo esfuerzo, o al menos de que solo apretaba cuando se veía apurado (13-11). Ambos conjuntos acertaban en un partido muy entretenido y, sí, disputado. El problema con este Barcelona es que, en un pestañeo, se vuelve a fugar (17-12). Leo Terçariol, imperial, ha evitado que los catalanes se despegasen de manera definitiva antes del descanso. El canterano Pepe Floris se ha atrevido con dos goles y el periodo se ha pasado como un suspiro, sin tiempos muertos y ataques a cara descubierta (21-18).

Con cambios en las dos porterías, los catalanes sabían que su ventaja, por corta que fuese, siempre era susceptible de aumentarse (27-20). La diferencia sideral entre las dos plantillas se plasmaba también en el plano físico con un parcial de 6-2 y máxima diferencia. Entre Suárez y Benites mantenían las constantes vitales del Bada Huesca hasta donde las fuerzas alcanzaban. Con la máxima de diez tantos (34-24), el partido se ha acabado con 15 minutos aún por jugarse y ya se trataba de mantener la mayor dignidad posible en el resultado final. El Barça se ha dedicado a sestear a partir de entonces. El Bada nunca ha bajado la cabeza y se ha permitido un 0-5 (34-29) para acabar muy entero mientras los locales parecían con la cabeza en otras batallas.

Ficha técnica

FC Barcelona: Nielsen, Pérez de Vargas (ps), Carlsbogard (1), Mem (3), Ariño (3), Wanne (2), Janc (4), N’Guessan (2), Gómez (6), Petrus, Makuc (1), Langaro (3), Richardson (6), Fábregas (3) y Da Sousa (1).

Bada Huesca: Terçariol, Arguillas (ps), Montoya (4), Carmona (1), Pérez, Mosquera (2), Moya, Suárez (5), Arnau (3), Dija (2), Benites (5), Malo (3), Floris (3) y Hackbarth (2).

Parciales cada cinco minutos: 3-0, 6-6, 11-7, 14-11, 18-13, 21-18 (descanso), 23-20, 28-22, 31-24, 34-25, 34-28 y 35-30.

Árbitros: Alberto García y José Manuel Iniesta.

Incidencias: Partido de la jornada 3 de la Liga Asobal jugado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 500 espectadores.