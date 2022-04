El Bada Huesca suma un punto en un irregular partido ante el Sinfín

El Bada Huesca no pudo pasar del empate a 24 en la visita del Unicaja Banco Sinfín, que llegaba como penúltimo clasificado de la Asobal, al Palacio de los Deportes. El resultado no permite completar el pleno de puntos de la semana después de que el miércoles los oscenses hubiesen superado con amplio margen al Antequera, el colista. El partido fue de altibajos para ambos conjuntos, cada vez que uno de ellos intentó alejarse, el otro le dio caza. Marcelo empató a falta de minuto y medio, y los locales aún tuvieron un último ataque para ganar en el que se precipitaron. El resultado les deja novenos con seis puntos sobre el descenso y a cuatro del quinto a falta de cinco jornadas.

La primera parte no resultó atractiva a la vista. Al Bada le costó producir en ataque, cuando no se encontró con la madera, lo hizo con el portero de los cántabros, Pau Guitart, o simplemente no tuvo la mirilla bien ajustada. Tuvo dos lanzamientos de siete metros y ninguno acabó en la red. Además, no corrió, hasta el 10-8 de Carmona a falta de cinco minutos para el descanso apenas lo pudo hacer.

El Sinfín apostó de inicio por un juego vertical que le hizo tomar la iniciativa en los primeros compases. Roca transformó el 1-2, pero una exclusión dejó a los visitantes en inferioridad, circunstancia a la que los oscenses le sacaron provecho con un 4-0 en el que Adrià Pérez puso el 5-2. Se amenazaba con meter la directa, pero la marcha no entró bien y los de Nolasco se frenaron en seco. Otro parcial de 4-0, esta vez favorable a sus rivales devolvió el asunto al punto de partida. Arnau, el más acertado del periodo, y Hackbarth dieron un nuevo colchón (8-6) y Malus y Óscar García lo deshincharon (10-10).

El segundo se puso en marcha con los cántabros viendo puerta con más facilidad, entre ellos un ex, Molina, centro de atención al inicio de la invasión en Ucrania por sus problemas para dejar ese país, en el que jugaba y ahora en el Sinfín. Sin embargó emergió Miguel Gomes, con tres goles rápidos, uno desde su lado del campo no desaprovechando una portería vacía, y el Bada retomó el control (15-13) forzando un tiempo muerto.

A la vuelta del mismo, aunque el Sinfín intentó resistirse, el Bada levantó un muro ante su meta. Se consiguieron recuperaciones y también Almeida, lo que facilitó las contras. Adrià Pérez, Nieto y Hackbarth no lo perdonaron. La brecha se abrió hasta los cuatro goles a los 13 minutos (18-14) y del mismo modo se volvió a cerrar. El juego ganó en revoluciones, los cántabros se sintieron más cómodos y lograron el 18-18. Adrià Pérez sostuvo a los oscenses sostuvo a los suyos en un intercambio de golpes del que salieron mal parados y Nolasco tuvo que frenar el choque a falta de diez minutos (20-21).

Tras una roja a Molina, Carmona falló el penalti y el rechace posterior. Almeida realizó dos paradas, Nieto consiguió el 22-22 y Adrià Pérez el 23-22 a poco menos de seis minutos. El Sinfín no daba su brazo a torcer y desde los siete metros Dija firmó el 23-24. Marcelo lo contrarrestó y el choque entró en su minuto final. El Bada recuperó el balón, pero en el ataque posterior tras tiempo muerto. El Sinfín se lanzó a por la meta de enfrente, pero no llegó a tiempo del bocinazo final y el choque se cerró en tablas.