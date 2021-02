El Bada visita al Guadalajara con la tercera plaza en el horizonte

La del Barcelona era más que previsible, un mal trago por el que todos los conjuntos de la liga deben pasar, pero la del sábado pasado ante el Valladolid escoció. Tras sus dos últimos tropiezos, el Bada Huesca visita este miércoles al Guadalajara (20.00) con la intención de recuperar la tercera posición de la Asobal, en un encuentro correspondiente a la 19ª jornada que tuvo que ser aplazado en su día por un positivo en las filas locales, y de regresar a la buena línea con la que se había iniciado la segunda parte de la temporada con victorias de peso como la lograda frente al Ademar.

Los errores cometidos en el 31-30 cosechado ante los pucelanos se pagaron caros y se espera que no se vuelvan a repetir. “No supimos jugar ese partido, lo hicimos bien durante el 60% o el 70% del partido, pero no estuvimos bien el resto del tiempo”, valoró el técnico José Nolasco. Por eso ahora espera que sus hombres estén “lo suficientemente concienciados de la importancia que tiene un rival con el que vamos a tener que sufrir mucho”. No en vano, aunque la clasificación dicta que ellos son cuartos empatados a 26 puntos con el Logroño, el Cuenca y el Ademar y con uno menos que el Granollers, mientras que los castellanomanchegos marchan 14º, en la memoria del vestuario oscense está muy presente el partido de la primera vuelta. Entonces, en el inicio de la temporada, cayeron en su pista por 22-23.

Del Guadalajara, cuya plantilla es una mezcla de jóvenes y veteranos en la que Hombrados sigue impartiendo cátedra en la portería a sus 48 años, Nolasco destaca que “es un equipo que juega bien y que comete pocos errores” y también subraya su “fuerte defensa en el centro”, además de advertir de que tiene buenos lanzadores y juega bien con el pivote. Por ello entre las claves sitúa el estar fuertes atrás y correr a la contra.

El partido será el primero de una semana en la que el Bada también se medirá el sábado a las 12.00 en el Palacio de los Deportes al Bidasoa, que marcha segundo, y que sirve de previa a la Copa del Rey, que se desarrollará la semana que viene en Madrid. La eliminatoria de cuartos de final entre los oscenses y el Ademar, de hecho, según comunicó el martes la Federación Española, será la encargada de abrir la competición. Se ha fijado para el viernes, 5 de marzo, a las 12.00.