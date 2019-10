Asier Nieto: “Tenemos que hacer 60 minutos buenos”

El Bada Huesca considera un accidente el puesto de farolillo rojo en la Liga Asobal y pretende iniciar la escalada a partir de este sábado con la visita de Anaitasuna al Palacio de los Deportes (19.30). Un rival clásico que medirá la capacidad de reacción de los de José Francisco Nolasco, que apelan a la afición para ayudarles a recobrar las mejores sensaciones. El lateral Asier Nieto se ha referido este jueves a la necesidad de “no ser tan irregulares” y alcanzar el tan deseado equilibrio.

El bilbaíno, uno de los fichajes para esta campaña, ve a sus compañeros “con ganas de revertir la situación y de que llegue el sábado. Hay que encontrar la estabilidad en el juego y no ser tan irregulares. Hemos hecho partes muy buenas y muy malas. Poco a poco hemos de revertir la situación”. Los contrincantes “tampoco están en un buen momento, pero nos jugamos todo en casa. Hemos de hacernos fuertes en el Palacio para ir sacando todos los puntos”.

El papel de la afición será, de este modo, “determinante. Vamos a dejarnos todo y les animamos a que vengan”. El Bada Huesca, que suma una sola victoria y cuatro derrotas, ha acumulado en este tramo inicial del campeonato “momentos muy buenos y compitiendo de tú a tú a todos los equipos. Nuestro objetivo ha de ser cerrar un partido completo, tener 60 minutos buenos. No hemos controlado las pérdidas de balón y en defensa hay que hacer más ajustes. Aprovechar mejor los momentos de superioridad numérica y ser capaces de romper los encuentros”.

La plantilla rojilla acumula “muchos jugadores que pueden defender y atacar, pero primero hay que ser fuertes atrás para contar con más opciones a la contra”. Asier Nieto prevé un partido “igualado”, pues Anaitasuna “viene de empatar en casa con el Bidasoa Irún. A jugar una final, se han reforzado bien. Les vamos a plantear una defensa que les costará superar”. El vasco habla de final por “la exigencia para empezar a ganar y jugar buenos partidos en el Palacio. Quedan muchos encuentros pero sería muy importante ganar este sábado para mirar arriba y escalar algún puesto”.

Los oscenses han tenido “mala suerte con las lesiones, pero no podemos perder el tiempo en pensar en los que no están. Cuando contemos con ellos nos darán un plus. Ganas dos encuentros y enseguida te metes entre los ocho primeros”, ha zanjado el lateral de un Bada que continuará sin poder contar con Carmona, Miguel Malo, Montoya y Joao Pinto. Carnicería Miguel Escuer es el patrocinador particular de Asier Nieto.