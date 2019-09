El Barça no da opciones a un mermado Bada Huesca

Se han cumplido los pronósticos y el Bada Huesca no ha tenido este martes ninguna opción en el Palau Blaugrana. Serio correctivo a manos de un FC Barcelona que no se ha apiadado de las bajas de los de José Francisco Nolasco, a las que hay que añadir aquellas piezas que no han alcanzado aún su pico de forma. La diferencia, de 23 goles (49-26), es la mayor de los enfrentamientos entre ambos clubes en la Asobal y ha supuesto la tercera derrota consecutiva.

A las ausencias que ya tenía el Bada de Iván Montoya, Marco Mira y Joao Pinto se han unido esta semana las de Miguel Malo y Gerard Carmona. De esta manera, el técnico visitante solo ha podido contar con 14 jugadores en la convocatoria.

NOTICIAS RELACIONADAS Misión imposible para el Bada Huesca en el Palau Blaugrana

El encuentro no ha tenido historia y la velocidad blaugrana, sus salidas al contraataque con el capitán Víctor Tomás por la derecha y el joven Álex Pascual por la izquierda, con siete tantos cada uno, han desmantelado la defensa aragonesa. Además, los pivotes Ludovic Fábregas y Abel Serdio, con cinco tantos cada uno, han destrozado la defensa por el centro. En el Bada Huesca solo sus extremos Enrique Camas y Adrià Pérez, con cinco goles cada uno, han intentado plantar cara a la zaga local.

Por lo demás, poca historia en el choque, con muchas rotaciones de Xavi Pascual preparando el encuentro de Liga de Campeones del próximo sábado ante el Celje esloveno, que no será un rival tan sencillo. Pero poco mas se le podía pedir al Bada.

El técnico Xavi Pascual ha dado descanso al extremo Áleix Gómez y Timothey N’ Guessan no jugo por tener que atender un tema personal, entrando en la convocatoria el joven extremo madrileño Mamadou Diocou. Los oscenses dispondrán ahora de unos días de descanso después de jugar este partido adelantado de la tercera jornada de la Liga Asobal. La próxima cita de los de Nolasco llegará el viernes 27 de septiembre con la visita del Benidorm al Palacio de los Deportes para tratar de abrochar los dos primeros puntos del curso.

Ficha técnica

FC Barcelona: Möller, Pérez de Vargas; Víctor Tomás (7), Mem (2), Serdio (5), Raúl Entrerríos (5), Andersson (5), Álex Pascual (7), Thiagus Petrus, Palmarsson (2), Sorhaindo, Diocou (3), Cindric (5), Fábregas (5), Dolenec (3) y Ariño.

Bada Huesca: Arguillas, Jorge Broto; Camas (5), Del Valle (1), Mota (1), Benites (2), Asier Nieto (1), Oier García (2) -siete inicial-, Val (2), Ostojic (2), Marcelo Fuentes (3), Sergio Pérez (2) y Adrià Pérez (5).

Parciales cada cinco minutos: 4-3, 8-5, 14-6, 19-8, 23-12, 25-15 (descanso), 27-16, 32-17, 37-23, 39-24, 44-25 y 49-26.

Árbitros: García Mosquera (Andalucía) y Rodríguez Rodríguez (Galicia).

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la Liga Asobal disputado en el Palau Blaugrana ante 535 espectadores.