Misión imposible para el Bada Huesca en el Palau Blaugrana

Si el asalto del Palau Blaugrana del Fútbol Club Barcelona se antoja todas las temporadas un objetivo inabarcable para el Bada Huesca, y para cualquier conjunto de la Liga Asobal, este curso la dificultad es mayor si cabe por las ausencias en el equipo de José Francisco Nolasco. Hasta cinco lesionados se cuentan en un bloque que acude este martes a la Ciudad Condal (19.00) y que ya ha acusado este problema en las jornadas iniciales con derrota ante Liberbank Cantabria en el estreno (27-22) y con el Ademar León el pasado sábado en el Palacio de los Deportes (24-27).

Los rojillos rinden visita al seguro campeón de liga entre semana por los compromisos internacionales de los blaugranas con las bajas de Marco Mira, Gerard Carmona, Iván Montoya, Joao Pinto y Miguel Malo. Sin ellos, el Bada pierde potencial en ataque y defensa además de capacidad de rotación, lo que provoca que llegue desfondado a los minutos en que se deciden los choques. Al menos, dispondrá de varios días de descanso hasta el siguiente choque, el viernes 27 de septiembre con el Benidorm en el Palacio de los Deportes.

A Nolasco no le preocupa especialmente este desplazamiento ya que sabe la gran diferencia que hay con el Barça, por lo que se lo toma como “un partido para aprender pero jugando también con intensidad para no facilitarles más las cosas, aunque tenemos que ir y dar el máximo porque si no vamos así nos arrollarán”. Al técnico no le inquietan las dos derrotas; sí lo harían “en otro momento porque estamos al comienzo y hay jugadores lesionados. Vamos mejorando y jugando con más intensidad en cada jornada, aunque es cierto que perdemos balones y hay fallos que tenemos que corregir”.

Los catalanes se estrenaron con derrota en la Liga de Campeones. Raúl Entrerríos ha valorado este lunes que “tiene que ser un partido que tengamos controlado desde el inicio. Sabemos lo que significa jugar en el Palau en Liga, y debemos centrarnos en nuestros deberes, que son seguir creciendo como equipo”. A pesar de tener un nuevo partido de Liga de Campeones dentro de pocos días, Entrerríos ha advertido de que no hay que mirar más allá: “Es importante centrarse en cada rival que tenemos por delante. Está claro que tenemos objetivos importantes en el futuro, pero debemos pensar en el día a día”.