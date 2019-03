El Bada da primero en su cruce con el Guadalajara

La ventaja será corta, pero la presión de remontar queda ahora en el Guadalajara. El Bada Huesca se impuso este miércoles en la ida de la cuarta ronda de la Copa del Rey, la antesala de la final a ocho, por 28-26. Como se presuponía, el duelo resultó muy igualado entre dos conjuntos de Asobal que se conocen muy bien, no en vano era la cuarta ocasión en la que se veían las caras en lo que va de curso, y hasta el último tramo el triunfo no se pudo asegurar que fuese local. Ahora, habrá que afrontar la vuelta el próximo miércoles.

La temporada está siendo dura y los problemas físicos se van dejando notar en la plantilla del Bada. Para el partido, además de con la baja de Zungri, que permanecerá entre cuatro y cinco semanas fuera de las pistas a causa de una fractura en la mano izquierda, Nolasco tenía una buena colección de efectivos con diversos problemas físicos. Marcelo, Arguillas, Pérez y Bonanno no estaban al cien por cien.

A pesar de todo ello, desde la presentación de las dos plantillas previa al inicio del partido, a los jugadores del Bada Huesa se les vio con ganas. Unos bríos con los que entraron en la pista. Los visitantes se estrellaban ante Arguillas y sus compañeros atacaban rápido, es decir, el libro de estilo de Nolasco. Los de rojo llegaron a contar en los primeros minutos con una ventaja de dos goles dando la sensación de que podían generarse un buen colchón. Sin embargo, a sus rivales no les falta experiencia, veanse los 46 años que luce bajo los palos el incombustible Hombrados, y se agarraron al partido hasta lograr el primer empate en el minuto 12 (5-5).

Primero marcaban los altoaragoneses y a continuación equilibraban los de morado. Mota y Ostojic rompieron la dinámica con dos dianas consecutivas y de nuevo el serbio firmó para los suyos la máxima renta de la primera parte, un 12-9, que los visitantes, dejaron rápido en nada. Restaban algo más de treinta segundos. Se pidió tiempo muerto, el Bada preparó bien su ataque y así en la reanudación el balón llegó a Gonzalo Carró, que logró darse la vuelta para dejar las cosas de cara a la segunda mitad 14-13.

El paso por los vestuarios no le vino bien a los locales que vieron como los alcarreños gozaban de sus primeras rentas del partido en la reanudación. En el minuto once la situación era de 18-20. Los oscenses se mostraban imprecisos en ataque y lo pagaban atrás. Aún así, si el Guadalajara había remontado tres tantos, ellos no iban a ser menos. En el ecuador del periodo Adriá Pérez volvió a adelantar a los titulares del Palacio de los Deportes.

El ritmo lo marcaban los oscenses atrás y adelante. A poco más de un minuto Félez tuvo la ocasión de alejar al Bada a tres en una contra, pero no acertó. La última fue para el Guadalajara con un lanzamiento ya fuera de tiempo que se estrelló en la barrera.

Ficha técnica

Bada Huesca: Val (2), Carmona (2), Camas, Pérez (3), Ostojic (2), Gómez (p), Mota (2), Broto (p), Carró (3), Félez (4), García (3), Mira, Marcelo, Malo, Bonanno (7) y Arguillas (p).

Quabit Guadalajara: Parra (2), Celada, Mellado (3), Serradilla, Márquez (2), Sanz (2), Vigo (1), Eceolaza (p), Fuentes (2), Niewrzawa (3), Moya (4), Gallardo (1), García (3), Paredes (3), Hombrado (p).

Goles cada 5’: 3-1, 5-3, 7-6, 9-8, 12-9, 14-13; 17-15, 18-18, 21-21, 23-22, 26-24, 28-26.

Árbitro: Álvarez y Bustamante.

Incidencias: Partido de ida de la eliminatoria de cuarta ronda de la Copa del Rey disputado en Huesca.