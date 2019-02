El Bada Huesca supera al Guadalajara en el día de Jorge Broto

Con Jorge Gómez y Daniel Arguillas lesionados, el guardameta del filial de los oscenses, de 19 años y que ya había debutado en el primer equipo con 16 años, se situó bajo los palos e hizo mucho más que cumplir con un porcentaje de paradas del 37,5%. En el banquillo, demostrando que el futuro está asegurado, esperando una oportunidad que tendrá que ser ya en otra ocasión, se encontraba Pablo Casterad, juvenil de 18 años, y en la portería de enfrente, un mito, José Javier Hombrados, de 46 años.

El Quabit Guadalajara tomó de inicio el control del marcador llegando a gozar de un 1-4. Con paciencia y el buen hacer en ataque, los locales establecieron las tablas en el minuto once, un 6-6, en el que Adriá Pérez y Bonanno tuvieron mucho que decir. El juego era rápido y las acciones se sucedían en un lado y otro del campo. El ecuador de la primera mitad se alcanzó con un 7-8, después la situación se complicó hasta los cuatro goles de desventaja, pero un mejor ajuste en defensa permitió llegar al descanso con un 12-14. Aunque Adriá Pérez, con cuatro dianas, y Bonanno, con tres, sostenían a los altoaragoneses, enfrente, como ya había pronosticado Nolasco en la previa, Márquez era un problema con seis.

En los segundos treinta minutos se hizo necesario tener paciencia. El Bada no se puso por delante hasta el minuto 10, tras un parcial de 5-1 (18-17). Fue gracias a una contra firmada por Adrià Pérez. Los locales cerraban mejor su portería y gracias a ello podían hacer lo que les gusta, correr. La igualdad era máxima y ninguno de los dos contendientes tomaba ventaja. Los titulares del campo creyeron respirar tranquilos con un 22-20, pero el Guadalajara, atacando con siete jugadores de campo, volvió a llamar a su puerta con un 0-2. Solo quedaban cinco minutos, era el momento de la verdad y todo se volvió más denso. Adriá Pérez logró el 26-25 y Broto sacó la mano para detener el lanzamiento de Márquez cuando restaba poco más de un minuto. Nolasco pidió tiempo muerto, por tercera vez en sus últimos cuatro partidos el desenlace era ajustado y el técnico de los altoaragoneses quería los dos puntos, no un tercer empate. Paredes perdió el balón para los visitantes, Carmona falló ante Hombrados, no hubo tiempo para más y todos abrazaron a Broto, el hombre del día.

Ficha técnica

Bada Huesca: Broto (p), Carmona (3), Pérez (9), Mota (3), Marcelo (1) y Bonanno (5), -siete inicial-, Val, Camas, Ostojic (1), Félez, Zungri (2), Mira, Malo y Miana.

Quabit Guadalajara: Hombrados (p), Parra, Márquez (6), Vigo (3), Moya (6), García (5) y Paredes (1), -siete inicial-, Donderis (p), Celada (1), Mellado, Serradilla (3), Sanz, Eceolaza, Fuentes, Niewrzawa, Gallardo.

Goles cada 5': 1-3, 4-5, 6-8, 9-12, 11-14, 12-14, descanso, 15-17, 17-17, 19-19. 22-21, 24-24 y 26-25.

Árbitros: Pascual Sánchez y Luque Cabrejas.