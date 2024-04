El zaragozano Javi García avanza a cuartos de final con el Ciudad de Huelva

El zaragozano Javi García avanzó este fin de semana hasta los cuartos de final del ‘play off’ por el ascenso a LEB Oro con el Ciudad de Huelva. El base aragonés, que se enroló al conjunto onubense hace solo dos semanas, contribuyó en la clasificación de su equipo con dos buenas actuaciones en los dos encuentros de la eliminatoria de octavos de final.

El Ciudad de Huelva cayó este domingo 81-71 en la pista del CB Salou, donde también juega el aragonés Pablo Aso. Javi García, que disputó 23 minutos, anotó 7 puntos, capturó 1 rebote y repartió 1 asistencia.

Sin embargo, pese a la derrota del cuadro onubense, su equipo logró la clasificación, ya que en el partido de ida, disputado una semana antes, los andaluces se impusieron con mucha más contundencia (96-75). En ese primer partido de la eliminatoria de octavos de final, el zaragozano Javi García sí fue uno de los más destacados, con 16 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y 17 créditos de valoración.

De esta forma, el Ciudad de Huelva mantiene vivo una semana más el sueño de dar el salto a LEB Oro. Este próximo fin de semana arranca los cuartos de final del ‘play off’ por el ascenso ante el Zamora, en una eliminatoria que se resolverá el próximo fin de semana en la ciudad de Castilla y León.

Javi García llegó a Huelva procedente del Fibwi Palma tras la marcha de André Gordon por motivos personales. El aragonés, que rescindió su contrato con el Casademont Zaragoza el pasado mes de octubre, ha protagonizado muy buenas actuaciones en el Fibwi Palma, donde ha gozado de minutos y un buen acierto en el tiro exterior. No obstante, dado que su equipo no se ha clasificado para las eliminatorias de 'play off', el base ha decidido aceptar una oferta del equipo onubense para prolongar la temporada.