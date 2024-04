Anna Montañana, posible rival del Casademont Zaragoza, mejor entrenadora de la temporada en España

Anna Montañana, entrenadora del Hozono Global Jairis, ha sido elegida la mejor entrenadora de la temporada en la Liga Femenina Endesa. La valenciana, que aterrizó en el banquillo con el curso ya iniciado, ha resultado fundamental para que el conjunto murciano alcance los 'play off' por el título. Unas eliminatorias en las que, ya en cuartos de final la próxima semana, podría cruzarse con el Casademont Zaragoza de Carlos Cantero.

Montañana inició la temporada como entrenadora del Safir Fruits Alginet de la Liga LEB Plata, siendo la primera entrenadora en la historia de la competición y, apenas tres meses después, el Hozono Global Jairis anunciaba su retorno a la Liga Femenina Endesa.

El conjunto de Alcantarilla no tuvo duda alguna a la hora de poder entregar su banquillo a una entrenadora que iba a tener que hacer frente a una complicada misión, la de recuperar el terreno perdido tras un inicio de Liga en el que su balance (5-8) había colocado al equipo en la zona media baja de la tabla. Una situación que no tardó en invertir tras sus primeras sesiones de entrenamiento y un cambio total de mentalidad en un grupo que comenzó a creer desde el plano anímico.

De este modo, Anna ha firmado hasta el momento un balance de 11 victorias y 5 derrotas en casi cinco meses de competición en los que el equipo de la Región de Murcia ha logrado escalar posiciones en la tabla hasta asegurar su clasificación matemática para los 'play off' por el título (16-13). Un balance que permitirá incluso al equipo el poder optar al factor cancha en la última jornada de la Liga Regular.

Cantero no era elegible

Anna Montañana se ha impuesto en una votación final a la que no optaba el entrenador del Casademont Zaragoza. Un Carlos Cantero que la pasada semana se refirió a este asunto, al que restó importancia asegurando que su objetivo no es conquistar premios individuales.

"No me importa, no estoy aquí para los premios individuales. Si no sabes qué criterios necesitas para estar nominado, tampoco es algo que le dé muchas vueltas. Cuando sale algo positivo, como lo de Euroliga, tapa lo negativo. Me llena de orgullo estar ahí nominado. Lo otro, ni fú ni fa”, afirmó Cantero