Ensino-Casademont Zaragoza: último viaje con la mente puesta en el ‘play off’

El Casademont Zaragoza hizo ayer las maletas para emprender el último y largo viaje de la fase regular de la Liga Femenina Endesa. El equipo aragonés, que trabajó por la mañana en el pabellón Príncipe Felipe, se desplazó hasta Galicia, donde esta tarde (19.15/Aragón TV) se mide al Durán Maquinaria Ensino de Lugo. El encuentro es poco trascendente para el conjunto de Carlos Cantero, que ya tiene asegurada la tercera posición y es prácticamente imposible que alcance la segunda.

La cita sí es mucho más relevante para el futuro del bloque gallego, que pese a ser octavo todavía no tiene asegurada su participación en los ‘play off’ por el título de la máxima competición nacional. El equipo de Pernas está inmerso en un emocionante empate a 14 victorias con el Baxi Ferrol (séptimo) y el IDKEuskotren (noveno). Además, otros conjuntos como Gernika o Cadí La Seu todavía miran de reojo esa codiciada octava plaza.

Pese a no tener casi nada en juego, el Casademont no viaja hasta Lugo para hacer turismo. El deseo de la plantilla y el cuerpo técnico es aprovechar este y el próximo partido, que supondrán el cierre a la fase regular de la temporada 2023-24, para preparar de la mejor forma posible las eliminatorias por el título liguero, que arrancarán en menos de dos semanas.

«Noto al equipo tranquilo, adaptándose a estas semanas tan largas que no son habituales para nosotros. Veo buen ambiente, buenos entrenamientos durante la semana… estamos con tranquilidad. Afrontando estos partidos con los pies en el suelo, sabiendo dónde queremos llegar y cuándo debemos dar ese esfuerzo de más. Gestionando las cargas, los viajes, sabiendo dónde está el horizonte y dónde nos vamos a jugar las castañas», reconoció ayer Cantero.

El técnico advirtió que espera «al mejor Ensino», un rival que ya sorprendió al equipo aragonés en el encuentro de ida, cuando asaltó el Príncipe Felipe en el tercer día del 2024. «Vamos a jugar contra rivales que quieren salir del descenso, que quieren entrar en ‘play off’… tanto unos como otros son siempre muy peligrosos. Sobre todo, cuando tú no tienes ese extra de competitividad. Celta, Gran Canaria, Ensino siempre son complicados», apuntó el preparador, que reconoció que para él será también una «cita especial» por enfrentarse a un conjunto que dirigió durante tres exitosas temporadas.

«Lugo es una ciudad donde viví muy bien, tengo muchos amigos y recibo un gran cariño. Siempre es especial jugar contra equipos donde has estado. Aquí hay jugadoras con pasado en el Ensino, por eso quieren dar ese plus de competitividad y hacer un buen papel», dijo.

¿Mejor entrenador de Europa?

En la última pregunta de la comparecencia, Cantero fue preguntado por la sorprendente decisión de la Federación Española de Baloncesto, que excluyó al entrenador del Casademont de los aspirantes a mejor entrenador de la Liga Femenina. El técnico, que sí está nominado a mejor preparador de la Euroliga, compartió su indiferencia.

«No me importa, no estoy aquí para los premios individuales. Si no sabes qué criterios necesitas para estar nominado, tampoco es algo que le dé muchas vueltas. Cuando sale algo positivo, como lo de Euroliga, tapa lo negativo. Me llena de orgullo estar ahí nominado. Lo otro, ni fú ni fa», finalizó.