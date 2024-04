Rudy Fernández anuncia su retirada

El jugador del Real Madrid de baloncesto y la selección española Rudy Fernández, ganador de dos Mundiales, cuatro Eurobasket, dos platas olímpicas y tres Euroligas, anunció este jueves su retirada a nivel profesional a final de la presente temporada, despues más de dos décadas de carrera.

"Retirada es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas, pero es cierto que ya está llegando un momento de mi carrera donde creo que ya tengo una edad, ya son muchísimos años como profesional", reconoció el jugador, que cumple este jueves 39 años, en rueda de prensa, antes del duelo de euroliga de este viernes ante Baskonia.

El jugador ya dijo que el preolímpico y los Juegos, si la selección de Sergio Scariolo se clasifica, sería su último torneo con el combinado nacional --con el que acumula 255 partidos--, y ahora desvela también que deja el baloncesto profesional. "Está claro que esto se está terminando, pero todavía quedan unos meses para intentar ayudar en lo que me pidan y, sobre todo, para disfrutar de mis compañeros", deseó el balear.

Una extensa trayectoria

El escolta dejará el baloncesto profesional con un palmarés, hasta el momento, de dos Mundiales (2006 y 2019), cuatro Europeos (2009, 2011, 2015 y 2022), una plata continental (2007), un bronce en el Eurobasket (2013), dos platas olímpicas (2008 y 2012) y un bronce olímpico (2016), con la selección. Mientras que a nivel de clubes, levantó una Copa del Rey (2008) con el Joventut de Badalona, club en el que debutó en 2003, antes de comenzar en 2012 su etapa dorada en el Real Madrid, ganando otras seis Copas (2014, 2015, 2016, 2017, 2020 y 2024), tres Euroligas (2015, 2018 y 2023), seis Ligas (2013, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2022), y nueve Supercopas de España (2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023).

"Por desgracia, he tenido lesiones. Cuando tuve la tercera operación de espalda me dijeron que podría estar tres o como mucho cuatro años más jugando a nivel profesional y con el trabajo de los fisios del Real Madrid he podido vivir muchísimos años más, muchísimos éxitos más junto a mis compañeros", celebró ante los medios.

Finalmente, aseguró sentirse un "privilegiado" por "poder haber llegado hasta este punto de ser un jugador" que se siente "muy importante dentro de esta dinámica de equipo".