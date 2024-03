El Casademont Zaragoza supera al Araski a medio gas en un partido áspero

A medio gas, en días feos y ásperos, en los que las piernas parecen avanzar más despacio que la mente, es cuando un equipo debe demostrar que sabe adaptarse a los contextos más desfavorables. Así lo hizo esta tarde el Casademont Zaragoza, un conjunto visiblemente cansado que superó a medio gas al Araski (61-53). La cita, pese a disputarse en Jueves Santo, reunió a 4.177 espectadores en el pabellón Príncipe Felipe.

Antes de empezar, todos estos aficionados ovacionaron al equipo de Carlos Cantero, que en manos de su capitana, Vega Gimeno, ofreció el título de subcampeonas de la Copa de la Reina. Esa cita de Huelva, todavía muy reciente en las mentes y sobre todo en los cuerpos de las jugadoras, condicionó los 40 minutos de choque, donde el Casademont jugó con fuego y pudo acabar quemándose.

Tal y como quedó de manifiesto, el conjunto aragonés todavía no ha recuperado su estado físico en plenitud. Es un bloque fatigado, que adoleció de una evidente falta de fluidez y acierto en los primeros compases, donde el técnico local apostó prácticamente en su totalidad por su cinco de confianza.

Solo Christelle Diallo, que no jugó ni un minutó, causó baja en un quinteto donde sí formaron mujeres habituales como Mariona Ortiz, Leo Fiebich o Vega Gimeno. Pese a su presencia, los 20 primeros minutos resultaron difíciles de ver durante varios pasajes. El Casademont no estaba bien, pero mucho peor se encontraba un Araski que, pese a no haber participado en la Copa de la Reina, no supo encontrar la fórmula para hacer daño a las aragonesas.

Las jugadoras de Carlos Cantero mandaban al descanso por 7 puntos. Pero la ventaja pudo ser muchísimo mayor, ya que el combativo conjunto vasco implementó sus prestaciones en los dos últimos minutos del segundo acto. De hecho, pese a perder por 10 puntos (23-13), llegó a ponerse a solo tres en un abrir y cerrar de ojos (25-22).

Petra Holesinska, con una de sus acciones más características, frenó la elogiable reacción del Araski y favoreció que el Casademont obtuviera otra notable renta justo antes del intermedio (30-23). Hasta ese instante, la checa era la máxima anotadora de las locales con 6 puntos, mientras las vascas se aferraban a los 7 dígitos de Marta Hermida para soñar con salir victoriosas del Príncipe Felipe.

El Araski recorta diferencias

El conjunto aragonés reapareció en el encuentro completamente aletargado. Apenas firmaba tres puntos en los cuatro primeros minutos del tercer acto. Esta falta de acierto, nuevamente, permitió al Araski recortar diferencias, gracias a un fantástico gancho de Hermida. Pero no solo eso. Las de Madelen Urieta tuvieron en sus manos el empate a 35, aunque desafortunadamente para sus intereses no entró el lanzamiento triple de Gretter.

El escenario hacía ya varios minutos que comenzaba a ser peligroso para el Casademont. Lo sabía bien Carlos Cantero, que fue sancionado con una técnica tras protestar airadamente una falta sobre Leo Fiebich. La alemana, dolorida del rostro, se marchó de la pista tras impactar con la visitante Seda en un bloqueo.

Las protestas de Cantero, la decisión arbitral, los tiros libres del Araski... Un cómputo de todo despertó el ambiente en el pabellón Príncipe Felipe, contagiado hasta ese momento del plomizo juego local. A dos minutos del final del tercer periodo, Fiebich enfiló el vestuario y abandonó definitivamente el partido, que entró en el último cuarto con las vitorianas un punto por delante (40-41).

Al Casademont Zaragoza solo le quedaba esperar que el mayor talento que atesora su plantilla se impusiera en un encuentro incómodo en su totalidad, que encarriló Tanaya Atkinson con unos últimos minutos de muchísimo valor. La estadounidense firmó 7 puntos en siete minutos para terminar de decantar una balanza a la que también contribuyó la canterana Leyre Urdiáin, que compareció en los últimos segundos y convirtió su ya tradicional triple. El triunfo deja al Casademont en la tercera posición con 20 victorias cuando solo restan cuatro jornadas para el final de la liga regular.

Casademont Zaragoza: Mariona Ortiz (11), Vega Gimeno, Leo Fiebich (7), Atkinson (12) y Nerea Hermosa (5) -quinteto inicial-. Gervasini (3), Holesinska (6), Gulbe (4), Pointer (3), Leyre Urdiain (3) y Geldof (7).

Araski: Hill (6), Aliaga (5), Gretter (8), Brewer (10) y Hermida (13) -quinteto inicial-. Alarcón (2), Seda (5) y Burani (4).

Parciales: 16-11, 14-12, 10-18 y 21-12.

Árbitros: Rial Barreiro, Checa Nebot y Cortés Paya. Sin eliminadas.