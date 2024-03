El Lobe Huesca La Magia cae con claridad y aplaza la permanencia (64-82)

El Lobe Huesca La Magia desaprovechó la oportunidad de haber dejado la permanencia en la LEB Plata casi asegurada. Perdió en el Palacio de los Deportes ante el Ciudad de Huelva Gestia (64-82), un mal rival en un mal día de los de Rafa Sanz. El equipo andaluz es superior y lo demostró. Los verdiblancos no encontraron la manera de plantarle cara y cuando tuvieron opciones de acercarse las desaprovecharon presas de una precipitación que les deja con nueve triunfos a falta de dos últimas jornadas en las que esperan La Roda, otro equipo que pelea por no descender, y Zornotza, que busca el ‘play off’ de ascenso. Ganar en ambas citas garantiza la permanencia. Hacerlo en una obligará a mirar a terceros.

Los onubenses trataron de mandar en la pintura en un arranque de partido que obligó a los locales a buscar el acierto exterior. Los encontraron con Scariolo y Bastante, pero tardaron en encontrar fluidez en el juego. Nogués desatascó al Peñas con dos canastas consecutivas para mantener el ritmo que marcaban los visitantes, más seguros en la pintura y el rebote defensivo (12-12). Suele repetir el técnico Rafa Sanz que los suyos nunca pierden la cara, y esta máxima volvió a interpretarse en este duelo, a pesar de que el Ciudad de Huelva se mostró más fino y cerró las vías de acceso al aro. Se acertó de tres para mantener a los verdiblancos al acecho en el cierre del cuarto (15-20).

Los andaluces se encontraban mejor, un punto por encima de los oscenses, lo que remarcaron con un parcial de 0-4 que lograron romper Bastante e Iglesias (19-25). El partidos se encaminaba hacia un tanteador bajo, y daba la sensación de que si el Lobe Huesca La Magia se reencontraba con la calma le podría dar la vuelta al tanteador. Rubín de Celis no se reencontraba con el acierto que sí tuvo en Alcalá de Henares y el otro base, Scariolo, lideraba a los peñistas. Pero el Ciudad de Huelva no bajaba el ritmo y dio otro pequeño tirón antes del descanso (25-37).

El Peñas necesitaba una mejor versión y la encontró al fin después del descanso con un papel destacado de Iglesias (31-39) ante un Huelva que replicaba con el lanzamiento exterior, algo más corto de fluidez en la pintura. Los oscenses se acercaron a seis puntos (40-46) y el Palacio empezó a empujar hacia la remontada. Kararinas se enchufó al partido y los andaluces recuperaron el aliento con otro triple. Tenían más vidas que un gato y retomaron la diferencia merced a un 4-12 de parcial (44-58).

El cuarto decisivo se abrió con un 2+1 de Bastante replicado por los onubenses con un triple. Había que remar, y mucho. El problema residía en que los locales se precipitaban en sus ataques y sus oponentes, no. El Ciudad de Huelva se marchó a una distancia de 20 puntos que parecía imposible de responder (49-69). Scariolo, un proyecto de jugador de élite, mantuvo la fe y un parcial de 5-0 encendió la del Palacio (54-69) con seis minutos y medio por jugarse. Pero no había manera, no se encontraba la forma de explotar los aspectos débiles del Ciudad de Huelva (57-75). El final fue un quiero y no puedo, antesala de las dos últimas finales por la salvación.

Ficha técnica

Lobe Huesca La Magia: Scariolo (17), Nogués (8), Stümer (5), Iglesias (10) y Bastante (8) -quinteto inicial-. También jugaron Chapero (2), Bellver (3), Malo, Kararinas (9), Solá y Rubín de Celis (2).

Ciudad de Huelva Gestia: Gómez (13), Ortiz (3), Urdiain (18), Herrera (10) y Orizu (4) -quinteto inicial-. También jugaron Montaner (3), Cebolla, Ristori (1), Munford (15) y Chabi (15).

Parciales: 15-20, 10-17, 19-21 y 20-24.

Árbitros: Meira González y Hernández Cañaveras.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 24 del grupo Oeste de la Liga LEB Plata jugado en el Palacio de los Deportes de Huesca ante 1.500 espectadores. Antes del encuentro se homenajeó a Antonio Gómez, exjugador peñista y miembro del cuerpo técnico del Ciudad de Huelva Gestia.