Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza: "No voy a perder la confianza en este grupo"

"El objetivo más importante es que seamos competitivos", confesó este martes el entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, consciente de la dificultad de remontar la eliminatoria ante el Chemnitz, y al tanto también del desplome protagonizado por su equipo en las últimas jornadas: "Estamos sufriendo mucho para competir. No nos damos cuenta de que esto no nos duele solo a nosotros, sino también a toda la gente que nos apoya", advirtió el preparador de los zaragozanos, después de que los aragoneses hayan caído con contundencia en sus tres últimos compromisos.

Aun con todo, Fisac defendió el trabajo de su plantilla, que ha tenido que "sobreponerse a muchas dificultades"desde el inicio de la temporada, sobre todo por el número de lesiones que ha soportado. La más reciente, la de Yoanki Mencía, quien permanecerá de baja “entre seis y ocho semanas”, según indició el propio Fisac.

"Tengo preocupación por el grado de competitividad que no estamos teniendo, pero no voy a perder ni un segundo la confianza en el grupo. Estoy convencido de que este equipo va a recuperar ese grado de lucha que ha tenido hasta ahora. No es un problema de talento, sino de nivel físico", explicó el técnico, quien consideró también que el trabajo realizado en la FIBA Europe Cup "ha sido bueno".

En este sentido, hizo hincapié en “la plantilla corta, debido a la lesiones”, con la que se ha afrontado el torneo, y consideró que “sin percances” el equipo hubiera llegado “más lejos”. Eso sí, admitió el mayor potencial del Chemnitz, conjunto que arrolló a los zaragozanos el pasado miércoles, en el encuentro de ida de los cuartos de final (64-98).

“Es el líder en solitario de la Bundesliga, y eso no se regala. Es uno de los mejores equipos a los que me he enfrentado. Cuando el rival es mejor, hay que reconocerlo. En esta eliminatoria nos ha tocado el mejor equipo que he visto competir en los últimos años en Europa”, analizó.